Victor Ponta, dezvăluiri în premieră despre Daciana și Roxana, mamele copiilor săi "Lumea are impresia că știe tot despre viața mea privată"

Victor Ponta este extrem de discret în ceea ce privește viața sa personală. Chiar dacă Daciana, actuala lui soție este și ea politician, puține au fost situațiile în care cei doi au vorbit despre relația lor.

Se știe însă că înainte de Daciana Sârbu, Victor Ponta a mai fost căsătorit o dată, cu Roxana Ponta, femeia cu care are un băiat, Andrei, de 17 ani. Victor Ponta nu a vorbit niciodată despre prima soție și motivele care au dus la despărțirea de aceasta.

Presa a scris însă că Victor Ponta a divorțat de prima soție în 2006, iar câteva luni mai târziu s-a recăsătorit cu Daciana, care era colega sa de partid. S-a spus la acel moment că Victor Ponta s-a despărțit de prima soție, Roxana Ponta pentru a se căsători cu Daciana, fiica lui Ilie Sârbu, un lider PSD cu greutate atunci.

Victor Ponta, despre actuala şi fosta sa soţie "Sunt niște femei extraordinare"

Invitat în emisiunea ”40 de întrebări cu Denise Rifai”, Victor Ponta a răspuns la întrebarea cum a convins-o pe Daciana Sârbu că este bărbatul perfect?

”Foarte greu. Cel mai greu a fost că ne-am luptat o perioadă cu Ilie Sârbu, cu tatăl ei. Sunt un om foarte norocos, pentru că cele două femei din viața mea, cu care am fost căsătorit, amândouă sunt niște femei extraordinare în felul lor, sunt două mame perfecte și eu nu merit acest noroc. De asta nu prea am vorbit despre asta”, a mărturisit Victor Ponta.

Victor Ponta s-a căsătorit în secret cu Daciana Sârbu

Și despre cununiile lui Victor Ponta sunt multe controverse. Despre prima căsătorie, cea cu Roxana, presa a scris că aceasta a fost oficiată în 1998 la primăria din Budapesta. Și asta pentru că așa reiese din singura poză care a circulat în mass media de la acel eveniment.

Însă, despre căsătoria cu Daciana Sârbu se știe că aceasta a avut loc în mare secret la Ambasada României din Beijing în octombrie 2006.

În emisiunea lui Denise Rifai, Victor Ponta a explicat de ce a ținut secrete cele două evenimente din viața sa.

”Cu Roxana m-am căsătorit în 13 iunie 1998 la Primăria sectorului 1 de pe Banu Manta. Am și fotografii pe care nu vi le arăt pentru că eram exact jumătate din cât sunt acum, și mi-e rușine de lucrul ăsta. Cu Daciana m-am căsătorit pe ascuns în 2006 pentru că eram persoane publice și eu și ea, pentru că la Beijing aveam prieteni care ne-au așteptat și pentru că presa a aflat abia după un an de acest lucru, când au venit documentele în România, după care sigur, a apărut și Irina (n.red. fiica celor doi) și am făcut botezul și nunta. În general, deși lumea are impresia că știe tot despre viața mea privată, am încercat să-i protejez cât pot de mult pe cei apropiați, nu am reușit întotdeauna și îmi pare rău. Mai avem și alte secrete pe care nu le știți și pe care la un moment dat o să le aflați și o să ziceți ”ah, nu mi-a trecut prin cap să-l întreb atunci”. Dar nu ceva de ascuns, ci pur și simplu lucruri care țin de familie”, a dezvăluit Victor Ponta în emisiunea ”40 de întrebări cu Denise Rifai”.

