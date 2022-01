Victor Slav, anunț în direct, înainte de finala emisiunii! „E prima dată la Bravo, ai stil! când se întâmplă așa ceva. Patru fete au abandonat!” 

In articol:

Victor Slav a fost prezent în platoul WOWbiz, în emisiunea moderată de Irisha, unde a vorbit despre competiția fenomen de la Kanal D, ”Bravo, ai stil! Celebrities”. Cunoscutul om de televiziune a făcut noi dezvăluiri despre concurentele show-ului, susținând că a încercat să fie o barieră între jurați și oamenii de acasă, în ceea ce privește steluțele pe care le acordă fetelor în emisiune.

De altfel, Victor Slav este de părere că telespectatorii dau marea câștigătoare, pentru că toate concurentele ajung la mâna publicului.

” E prima data la Bravo, ai stil cand se intampla asa ceva. Patru fete au abandonat. E diferit. La celelalte sezoane au iesit pe parcurs. Cei de acasa sunt importanti, ei dau castigatoarea. Cel mai important e publicul, si cea care va avea imunitate, tot la mana publicului ajunge. De obicei in marea finala se voteaza masiv.

Exista comentarii in mediul online, multi zic ca suntem partinitori. A existat asta si in celelalte sezoane si e firesc. Omul de acasa sta si se uita la televizor si empatizeaza cu o concurenta. Eu le spun sa se gandeasca la faptul ca empatia e normala, dar suntem totusi la o emisiune de stil. Este un titlu foarte greoi, vine cu mare greutate. Juratii nu sunt acolo doar ca sa avem un juriu, eu au cunostinte, ce spun ei e foarte pertinent. Ei puncteaza de fiecare data ce nu e ok. Dar un om de acasa care are o empatie are impresia ca ei sunt nedrepti cu concurenta. Daca iti place cineva, devii subiectiv.

Eu le-am spus de la inceput ca sunt acolo sa ajut. Am incercat sa fiu o bariera intre jurati si telespectatori. Am incercat sa vad obiectiv, realist. Chiar la emisiunea pe care am incheiat-o mai devreme, am incercat sa nu ii mai ascult pe ei, sa nu fiu influentat, si sa ma uit la cele cinci concurente si sa dau din instinct celei care mi-a atras atentia”, a spus Victor Slav, în interviul ”Bravo, ai stil!”, cu Irisha.

”Bravo, ai stil!”, varianta masculină?!

Victor Slav mărturisește că ar fi foarte interesantă să existe o ediție de ”Bravo, ai stil” cu băieți. ”M-ai luat prin surprindere. Ar fi interesant sa fie si Bravo, ai stil cu băieți. Aș fi foarte curios ce tinute ar aduce. Ar fi mai dificil, plaja e mult mai ingusta. In ce postura ma vad? As vrea sa fiu poate jurat, mi-ar placea”, a spus Victor Slav, despre această posibilitate.

