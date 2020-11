Victor Slav, declarații despre femeia din viața lui! Cu cine se iubește fostul soț al Biancăi Drăgușanu: "Iubesc și sunt iubit!"

Victor Slav [Sursa foto: Instagram]

Bianca Drăgușanu și Victor Slav și-au spus adio în anul 2014. De atunci, cele două vedete se întâlnesc doar datorită fetiței pe care o au împreună. Frumoasa blondină a trecut destul de repede peste divorț și și-a refăcut viața la scurt timp, Victor nu a stat atât de bine la acest capitol.

Victor Slav, declarații despre iubita lui

În cadrul unui interviu, fostul prezentator de televiziune a vorbit despre fiica sa, Sofia, dar și despre relația pe care o are la momentul actual cu Ela. Se pare că Victor se iubește cu o domnișoară de mai bine de un an de zile. Chiar dacă cei doi îndrăgostiți nu postează fotografii pe conturile de socializare împreună și nici nu afișează prea des, iubirea dintre ei pare a fi una ca în filme.

“Sofia gestionează bine situația, deocamdată, nu au început întrebările. Dublă distracție, ai o familie mare, nu te plictisești. Aici ai jucăriile tale, dincolo ai alte jucării. Am două relații cunoscute de publicul larg. Nu sunt genul de persoană care să etalez totul pe tavă, dar când se află nu ai ce face. Suntem într-o relație de un an și patru luni, iubesc și sunt iubit”, a mai precizat fostul soț al Biancăi Drăgușanu.

Victor Slav și actuală iubită[Sursa foto: Instagram]

Fostul soț al Biancăi Drăgușanu, detalii despre rolul de tătic

Victor Slav a vorbit și despre rolul de tătic. Se pare că vedeta se implică în educația micuței, iar atunci când stă la el, acesta încearcă să facă tot posibilul să o facă să se simtă foarte bine alături de el.

“Fiica mea face foarte bine. Face anumite cursuri de muzica, dans, engleză, că nu merge la grădiniță în această perioadă. Am lăsat-o la clasă. Când stă la mine, asta e a treia zi, activitățile sunt joaca, în general. Tati se pune la mintea ei. Dacă credeam că alte sunt prioritățile, Sofia e pe primul loc. Am știut de la început să fiu tată. I-am făcut băiță, am luat lecții de la cineva avizat, m-am descurcat foarte bine, fără teamă”, a declarat Victor Slav în cadrul emisiunii prezentată de Adela Popescu și Cove.