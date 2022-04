Victor Slav, grijuliu cu fiica lui și a Biancăi Drăgușanu! Cum se simte Sofia după operație: "Nu putea să respire" | EXCLUSIV

In articol:

Victor Slav este una dintre cele mai îndrăgite persoane publice din showbiz-ul românesc. Acesta are o mulțime de fane la picioare și se numără printre cei mai chipeși bărbați din lumea mondenă.

Spre tristețea tuturor admiratoarelor lui, acum nu este un bărbat singur și se pare că este foarte fericit alături de iubita lui, Selina, femeia care l-a făcut să iubească din nou.

Cel mai recent proiect al său, unde a câștigat din nou simpatia și aprecierea publicului a fost postul de co-prezentator al concursului de modă "Bravo, ai stil! Celebrities", sezonul 7.

Victor Slav, despre planurile de viitor cu iubita sa

Victor Slav se află în momentul actual într-o relație de aproximativ 2 ani. Acesta mărturisește că e mai fericit ca niciodată, lucru care se observă pe chipul lui. Într-un interviu exclusiv pentru WOWbiz.ro, Victor a dezvăluit dacă se gândește în viitor la o posibilă căsătorie cu partenera sa.

Citeste si: Armata rusă a luat-o razna! Soldaţii ruşi consumă carne de câine şi violează copile..- bzi.ro

"Sunt foarte bine. Sunt într-o relație. O să vedem ce se întâmplă. Eu nu îmi fac și nu am planuri de genul ăsta. Eu nu îmi fac planuri nici de revelion, de Crăciun, eu nu știu ce fac. Las lucrurile să vină de la sine, iar dacă anumite lucruri sunt menite să se întâmple, se vor întâmpla, dacă nu, nu se întâmplă.", a declarat Victor Slav, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Citeste si: Victor Slav vorbește despre căsnicia cu Bianca Drăgușanu! Regretă povestea de dragoste cu aceasta? "Toate lucrurile așa au trebuit să se întâmple"

Care e starea de sănătate a fetiței lui Victor Slav, după operație?

În urmă cu câteva săptămâni, Sofia, fiica lui Victor Slav și a Biancăi Drăgușanu, a fost operată de urgență de polipi.

Micuței i-au fost alături ambii părinți, care au fost lângă ea de la început până la sfârșit. Victor Slav ne-a spus cum se simte, acum, fetița lui și cum s-a recuperat după intervenție.

"Sofia este foarte bine. Și-a revenit complet, chiar am lăsat-o la grădiniță astăzi. Mulțumesc lui Dumnezeu e recuperată 100%. A avut o operație de polipi, nu putea să respire foarte bine sărăcuța. Un an de zile am tot stat să vedem dacă putem să evităm această operație, dar a fost musai să o facem. E bine, e perfectă.", a mărturisit Victor Slav, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.