Victor Slav se pregătește să devină tătic pentru a doua oară?! Imaginea postată de iubita prezentatorului de televiziune a surprins pe toată lumea!

Victor Slav, tătic pentru a doua oară?!

Fostul soț al Biancăi Drăgușanu iubește din nou, după ce a trecut prin mai multe relații pasagere.

Prezentatorul și-a găsit alinarea în brațele unei blondine superbe, cu care se pare că ar avea o relație destul de frumoasă. Chiar dacă nu a trecut foarte mult timp de când sunt într-o relație, se pregătesc cei doi îndrăgostiți să devină părinți?!

Pe contul de socializare al frumoasei blondine apare o imagine în care este prezentată o familie, cu evenimentele importante dintr-o căsnicie, dar și aducerea pe lume unui copil. Oare să fie acesta un semn prin care îndrăgostiții ne dau de înțeles că vor deveni părinți în perioada următoare?! Cert este faptul că aceștia nu au dat niciun fel de detaliu despre subiectul acesta până la momentul actual.

Victor Slav, tătic pentru a doua oară?! Cum s-au dat de gol prezentatorul de televiziune și actuala iubită[Sursa foto: Instagram]

Victor Slav, declarații despre viața de tătic

În urmă cu ceva timp, vedeta de

televiziune făcea primele declarații despre relația pe care o are cu fiica lui, Sofia. Se pare că Victor se implică destul de tare în educație fiicei sale.

”Fiica mea face foarte bine. Face anumite cursuri de muzica, dans, engleză, că nu merge la grădiniță în această perioadă. Am lăsat-o la clasă. Când stă la mine, asta e a treia zi, activitățile sunt joaca, în general. Tati se pune la mintea ei. Dacă credeam că alte sunt prioritățile, Sofia e pe primul loc. Am știut de la început să fiu tată. I-am făcut băiță, am luat lecții de la cineva avizat, m-am descurcat foarte bine, fără teamă.” , a mai spus prezentatorul TV.