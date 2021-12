Victor Slav, totul despre relația cu fiica lui! "Fetița mea mă uimește de la o zi la alta!"

In articol:

În anul 2013, Victor Slav și Bianca Drăgușeanu își jurau iubire veșnică în fața ofițerului stării civile. Mariajul nu a durat mult, iar în anul următor cei doi au ajuns la divorț.

Victor Slav, mărturii despre fiica lui:"Eu nu eram așa când eram copil!"

Cu toate acestea, din iubirea lor a rezultat o fetiță, Sofia. În cadrul unui interviu, Victor Slav a vorbit despre relația pe care o are cu fiica lui și cum își împart sarcinilie cei doi foști soți.

Victor Slav a făcut o serie de dezvăluiri, în cadrul unui interviu pentru revista VIVA. Acesta a mărturisit că, deși are 5 ani, fiica lui se bucură atunci când își surprinde tatăl pe micul ecran și de fiecare dată îl recunoaște.

"Da, mă recunoaște la TV, are cinci ani, dar nu mă urmărește, pentru că emisiunea se difuzează la o oră la care ea, de obicei, doarme. Dar, când mă vede, îi place, chiar dacă este la vârsta la care desenele animate sunt preferate în cea mai mare parte a timpului", a declarat Victor Slav pentru revista VIVA .

Victor Slav a dezvăluit că, fetița lui este un copil foarte sociabil și prietenos. Prezenatatorul TV a mai mărturisit că este uimit de inteligența și personalitatea bine conturată a fiicei lui, având în vedere că are o vârstă atât de fragedă.

"Eu nu cred că este mare, abia a împlinit, cum am spus, cinci ani, nu pune nici foarte multe întrebări, dar simt că acestea încep să prindă contur. Nu este un secret că suntem despărțiți și Sofia petrece timp când cu unul, când cu celălalt. Fetița mea mă uimește de la o zi la alta, pentru că timpul trece foarte repede. Este un copil foarte prietenos, sociabil; de fiecare dată când ies cu ea, intră imediat în interacțiune cu un copil. Se duce foarte simplu și spune: „Eu sunt Sofia, pe tine cum te cheamă? Vrei să fim prieteni?. Este ceva fantastic, eu nu eram așa când eram copil. Absoarbe foarte repede orice informație, se transformă de la o zi la alta, întrezăresc deja o domnișoară cu o personalitate bine conturată. Trec foarte repede anii", a declarat Victor Slav, pentru sursa menționată mai sus.

Victor Slav:"Voi fi mereu alături de ea și o voi susține în tot ceea ce va dori să facă!"

Întrebat în cadrul interviului ce anume moștenește fiica lui de la el, Victor Slav a explicat că nu își dorește neapărta ca fiica lui să preia ceva din compartamentul lui, acesta dezvăluind că este mai important să-și găsească propriul drum. De asemenea, prezentatorul TV a mai declarat că își va susține fiica în tot ceea ce va dori să facă.

"Nu îmi dau seama, este un copil și nici nu mă interesează ce anume moștenește, dacă moștenește. Important este că voi fi mereu alături de ea și o voi susține în tot ceea ce va dori să facă. Mă interesează să își găsească propriul drum, să își dezvolte propria personalitate", a mai explicat Victor Slav, pentru sursa citată mai sus.

Victor Slav a mai dezvăluit că se preocupă de creșterea fiicei sale și că încearcă să îi ocupe timpul cu diverse activități cât mai creative și lipsite de tehnologie. Mai mult, vedeta TV este foarte atent la pasiunile și dorințele fiicei lui.

"La vârsta asta, Sofia are foarte multă energie și preferă compania copiilor, este un copil sociabil, iar timpul liber îl petrecem, pe cât posibil, în aer liber. Mergem în parc, la locurile de joacă, la „Ferma animalelor. Mergem la film, chiar îmi place că acum are răbdare să stea să privească un film până la sfârșit. Îi place să deseneze, să danseze, încă explorează. Are foarte multă energie și încercăm să îi ocupăm timpul cu diverse activități, inclusiv cu sport, mai ales că eu sunt adeptul mișcării", a mai povestit Victor Slav.