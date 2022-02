Victor Slav vorbește despre căsnicia cu Bianca Drăgușanu! Regretă povestea de dragoste cu aceasta? "Toate lucrurile așa au trebuit să se întâmple"

In articol:

Victor Slav este una dintre cele mai îndrăgite persoane publice din showbiz-ul românesc. Acesta are o mulțime de fane la picioare și se numără printre cei mai chipeși bărbați din lumea mondenă.

Spre tristețea tuturor admiratoarelor lui, acum nu este un bărbat singur și se pare că este foarte fericit alături de iubita lui, Selina, femeia care l-a făcut să iubească din nou.

Cel mai recent proiect al său, unde a câștigat din nou simpatia și aprecierea publicului a fost postul de co-prezentator al concursului de modă "Bravo, ai stil! Celebrities", sezonul 7.

Regretă Victor Slav că s-a căsătorit cu Bianca Drăgușanu?

După o frumoasă căsnicie, unde au trăit o frumoasă poveste de dragoste, Victor Slav și Bianca Drăgușanu au luat decizia să divorțeze și să pună capăt relației lor. Invitat în emisiunea online "Detectorul de minciuni", moderată de Oana Radu și difuzată pe canalul de YouTube theXclusive, prezentatorul TV a răspuns la întrebarea cea mai adresată în rândul fanilor lui, despre fosta lui soție.

"Nu regret nimic din ce am făcut în viața asta și toate lucrurile așa au trebuit să se întâmple, sunt sigur de asta. Nu am regrete în viață până în momentul de față și nu o să am nici de acum încolo", a declarat Victor Slav.

Victor Slav, mărturii despre infidelitatea sa în relațiile de cuplu

Printre altele, Victor Slav a răspuns și la o întrebare ușor incomodă și anume despre infidelitate, unde prezentatorul TV a recunoscut că a călcat strâmb, lăsând de înțeles a înșelat atât în relațiile cu femeile celebre, cât și cu femeile mai puțin

cunoscute.

„Da, am înșelat. Da, am fost și înșelat. Am 41 de ani și am făcut multe. Nu contează pe cine. Cu cine eram într-o relație. Pot să spun că am înșelat și vedete, și persoane normale. Când nu mai mergea treaba, dar tot înșelat se pune. În mod normal ar fi trebuit să pui punct și după aceea să faci. Au fost și relații în care nu am trădat. Am avut și partenere care nu m-au înșelat”, a mai spus Victor Slav, în cadrul emisiunii "Detectorul de minciuni".