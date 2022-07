Victor, un băiețel de 11 luni, a fost diagnosticat cu amiotrofie spinală și are nevoie de un tratament în valoare de 2.1 milioane de dolari

In articol:

Visul frumos al unor părinți din România s-a transformat rapid într-un adevărat coșmar, după ce fiul lor, Victor, în vârstă de doar 11 luni, a fost diagnosticat cu o boală genetică extrem de rară: amiotrofie musculară spinală.

Vestea a picat ca un trăsnet pentru cei doi, care acum încearcă să-și ajute fiul să crească asemenea unui copil normal și să se vindece.

Șansele ca Victor să se facă bine există, însă sănătatea lui costă o adevărată avere pe care familia lui nu o are. Fiecare zi este un nou calvar pentru micuțul căruia boala îi mai limitează din mișcări. Dacă nu va primi tratamentul în valoare de mai bine de două milioane de dolari, Victor nu se va mai putea mișca deloc, nu va mai putea fi capabil să respire și să mănânce singur, iar într-o zi nu s-ar mai putea trezi din pat. Prinții lui Victor fac un apel către oamenii cu suflet mare care să-i ajute ca scenariul înfiorător descris mai sus să nu se adeverească niciodată!

„Noi suntem Adelina si Valentin, parintii unei minuni de copil, Victor, care va implora sa fiti parte din calatoria lui catre o viata fireasca, independenta, plina de zambete, cu pasi marunti, pe care speram cu totii ca ii va invata in graba.

In data de 11.04.2022, universul nostru s-a prabusit, cand am am aflat vestea crunta, aceea ca este posibil ca iubitul nostru copil, Victor, care ne bucura fiecare secunda cu ochii lui mari si surasul delicat, sa nu mearga vreodata, sa nu mai poata respira singur, sau poate intr-o dimineata sa nu se mai trezeasca.

De ce? Pentru ca, la doar 11 luni, sufera de SMA (amiotrofie musculara spinala), o boala genetica rara care ataca celulele nervoase responsabile de miscarile voluntare. Astfel, pe masura de acesti neuroni sunt distrusi, Victor isi pierde capacitatea de a face miscari simple pe care orice copil de varsta lui le poate face cu usurinta”, și-au început părinții lui Victor povestea!

Sănătatea lui Victor costă peste 2 milioane de dolari!

Tratamentul pentru boala lui Victor a fost descoperit în urmă cu câțiva ani, iar cel care a făcut descoperirea a pus un preț ireal de mare: 2.1

milioane de dolari. Pe lângă acestea mai este nevoie și de alte terapii zilnice care, de asemenea, costă câteva sute de mii de dolari. Familia lui Victor trebuie să strângă acești bani în mai puțin de un an de zile, dacă vor ca micuțul lor să se poată bucura de copilărie la fel ca ceilalți copii de vârsta lui.

„Vestea a venit ca un fulger pentru noi, parca nimic din ce a fost nu mai exista, iar singurul lucru ce conta in acel moment era ca totul sa fie un vis urat. Dar nu a fost asa, iar tot ce conteaza acum este ca Victor sa fie bine. Si probabil va fi. Cu ajutorul vostru, al oamenilor uimitori care va alaturati calatoriei noastre in fiecare zi.

Vestile cumplite au continuat sa curga pentru noi si din pacate, am aflat cu durere ca tratamentul pentru aceasta afectiune este unul dintre cele mai scumpe din lume si costa 2.1 milioane de dolari+ terapii zilnice (fizioterapie, vojta, hidroterapie, logopedie, terapie ocupationala)+ scaune speciale de pozitionare+ verticalizator+ premergator+ orteze+ vizite medicale in alte tari, probabil un total de peste 2.5 milioane de dolari. Este crunt ca viata unui copil sa depinda de o suma de bani, insa da, pentru noi si restul parintilor de copii cu SMA viata are un pret, unul urias pe care speram sa il platim cu ajutorul vostru.

Si nu, stirile dramatice nu aveau sa se opreasca aici, iar noi in acest moment avem si un termen limita pentru strangerea acelei sume uluitoare, pentru ca tratamentul se poate administra doar pana la varsta de 2 ani”, au mai spus aceștia.

Unde puteți să donați pentru Victor

Victor are nevoie de acest tratament înainte să împlinească vârsta de doi ani. Astfel că fiecare zi contează pentru el, căci boala lui nu se oprește nici măcar o secundă în loc, ci continuă să avanseze și poate fi oprită numai de serul care costă o avere, iar fiecare ban contează, căci este o șansă în plus pentru că băiatul de 11 ani să aibă un viitor normal și sănătos.

„Va rog din tot sufletul sa ne ajutati, orice donatie, contact, distribuire, mesaj, sfat si indrumare vor conta enorm pentru noi si Victor, dar mai ales toate acestea il vor duce cu un pas mai aproape de o copilarie si mai ales o viata normala”, este mesajul disperat al celor care i-au dat viață micuțului.

Titular: ADELINA DINESCU

IBAN: RO80RZBR0000060021411897

Valuta: Lei

Nume banca: Raiffeisen Bank

Cod Swift banca: RZBRROBU

Titular: ADELINA DINESCU

IBAN: RO46RZBR0000060023376759

Valuta: EUR

Nume banca: Raiffeisen Bank

Cod Swift banca: RZBRROBU

Titular: IOAN DINESCU

IBAN: RO82RZBR0000060017856132

Valuta: Lei

Nume banca: Raiffeisen Bank

Cod Swift banca: RZBRROBU

Revolut: 0746169534- Dinescu Adelina

0752364020-Dinescu Valentin

https://www.paypal.me/togetherforvictor

https://gofund.me/f63bd47b

ASOCIAȚIA ÎMPREUNĂ PENTRU VICTOR ANDREI DINESCU

RO76INGB0000999912437756"