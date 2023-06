Victor Vrînceanu, dezvăluire surprinzătoare înainte de botezul fiicei sale și a Andreei Antonescu. Ce a făcut artista de dragul marelui eveniment: „Riscam o catastrofă”

In articol:

Andreea Antonescu și jurnalistul Victor Vrînceanu nu mai formează un cuplu de ceva timp, însă acest lucru nu i-a împiedicat să rămâne în relații de prietenie și să facă tot ce stă le în putință pentru ca fiica lor, Venice Victoria, să crească într-un mediu sănătos și plăcut.

Astăzi, 24 iunie, cei doi trăiesc emoții foarte mari, asta pentru că micuța va fi botezată. S-au pregătit din timp pentru marele eveniment și au organizat totul până la cele mai mici detalii pentru a avea parte de o petrecere de neuitat, alături de familie și prieteni.

Victor Vrînceanu, despre creștinarea fiicei sale

Deși îndrăgita cântăreață și jurnalistul au decis să pună capăt poveștii de iubire și să meargă pe drumuri separate, cei doi participă împreună la creșterea micuței lor și își doresc ca Victoria-Venice să aibă parte de o educație aleasă, dar și de foarte multă iubire.

În ceea ce privește botezul, Victor Vrînceanu recunoaște că Andreea Antonescu s-a ocupat de eveniment și a avut grijă ca toate obiectele să fie alese cu mult bun gust, tocmai de aceea a avut numai cuvinte de laudă la adresa fostei sale iubite. Mai mult decât atât, jurnalistul a mărturisit că este emoționat și trăiește niște sentimente unice. În același timp, este extrem de fericit și așteaptă cu nerăbdare să petreacă clipe de neuitat alături de toți cei dragi.

„Andreea s-a ocupat de tot! Era cumva firesc...vă dați seama cât mă pricep eu la baloane si culori de decor. Riscam o catastrofă dacă le alegeam eu (n.r.- râde). Ea are foarte mult bun gust, a trăit toată viața pe scenă și știe cel mai bine ce trebuie la astfel de evenimente.

Citeste si: Cod galben și portocaliu de vreme rea în toată țara! Se anunță ploi torențiale, grindină și vijelii, dar și caniculă și disconfort termic- kanald.ro

Citeste si: Georgina a încins atmosfera în Sardinia. Iubita lui Cristiano Ronaldo, în costum de baie pe un iaht| GALERIE FOTO- stirileprotv.ro

Citește și: „Amândoi am convenit” Pactul pe care Andreea Antonescu și fostul ei iubit l-au făcut imediat după despărțire. Au reușit să ajungă la o înțelegere, după multe discuții

Așa că am convenit împreună să se ocupe ea, iar eu să o ajut cu tot ce are nevoie. A organizat totul la virgulă, ireproșabil.

Nu pot spune că am emoții, dar simt niște sentimente speciale, foarte frumoase. Sentimente pe care nu le-am înțeles până în momentul în care am devenit tată. Alături de noi vor fi familiile noastre și prietenii apropiați cu care vom sărbători acest moment unic”, a declarat Victor Vrînceanu pentru click.ro.

Citește și: „Totul stabilit” Ce meniu a ales Andreea Antonescu pentru botezul fetiței sale, Venice Victoria? Vedeta pune la punct ultimele detalii pentru petrecerea de vis a micuței

Citeste si: „Nu-mi doream să stau într-o mocirlă” Doinița Oancea rupe tăcerea în legătură cu Lora și Ionuț Ghenu! Ce a spus actrița despre momentul în care s-a vehiculat că prietena sa i-a furat iubitul- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 24 iunie 2023: Ce sărbătoare mare este sâmbătă?- stirilekanald.ro

Citeste si: De ce Lia Bugnar nu își dorește copii. Fostul ei iubit, Anghel Damian tocmai a devnit tătic- radioimpuls.ro

Andreea Antonescu și Victor Vrînceanu au rămas în relații foarte bune

Chiar dacă cei doi nu mai formează un cuplu, întotdeauna îi va uni minunatul lor copil, tocmai de aceea, înainte de a își spune „Adio”, cei doi au încheiat o înțelegere. Mai precis, au fost de acord să pună mai presus de orice creșterea și educația fiicei lor și să se sfătuiască ori de câte ori este nevoie. Așa s-a întâmplat și cu organizarea botezului, tocmai de aceea Andreea Antonescu și Victor Vrînceanu sunt dovadă vie că există prietenie, chiar și după relații de iubire.

Citește și: Andreea Antonescu, ultimele detalii pentru botezul fiicei sale. Vedeta a ales o locație de vis pentru fericitul eveniment: „Am optat pentru un cadru de poveste în mijlocul naturii”

„Amândoi am convenit că acest eveniment ar trebuie să fie așa cum am convenit și asupra creșterii și educației micuței. Să ne sfătuim și să luăm cele mai înțelepte decizii. Așa am făcut și de data acesta pentru că vrem să iasă un eveniment frumos.”, a spus Andreea Antonescu, conform fanatik.