Victoraș Micula, grav bolnav, pe un pat de spital! Mărturiile cutremurătoare ale milionarului: "Am probleme grave de sănătate și cu toți banii din lume, te uiți la ei. Vreo șase luni mai stau la clinică"

Victoraș Micula, moștenitorul unui cunoscut brand de apă minerală și băuturi răcoritoare, a îngrijorat pe toată lumea după ce a apărut public cu perfuziile în mână, pe un pat de spital.

Milionarul mărturisește că este grav bolnav și se află la o clinică de prestigiu din străinătate pentru tratament.

Victoraș Micula: "Nu am COVID, am ceva mult mai grav"

Tânărul milionar a intrat live pe Tik-tok și a răspuns întrebărilor venite de la urmăritori, îngrijorați de starea sa de sănătate. Victoraș Micula nu dă detalii despre afecțiunea sa, însă susține că are o boală foarte gravă.

"Banii sunt o iluzie! Chiar va doresc din suflet la toți și de pe live-ul ăsta și din lumea asta să aveți de cel puțin 10 ori mai mulți bani decât mine să vedeți că sunt o prostie.

Poți să ai miliarde și triliarde să vezi că nu te ajută la nimic. Ba mai mult, îți faci și dușmani.

Am probleme grave de sănătate și cu toți banii din lume, te uiți la ei. Dumnezeu mă face bine, chiar el cu mânuțele lui!", a spus Victoraș Micula în timpul live-ului pe Tik-Tok.

Victoraș Micula se tratează la o clinică în străinătate: "Cam șase luni trebuie să mai stau pe aici"

Rețelele de socializare îl ajută să uite de probleme, le mărturisește Victoraș Micula prietenilor virtuali. Mai mult, în timpul unui joc pe tik-tok, el primește o provocare pe care nu o poate îndeplini pentru că este conectat la aparate și perfuzii.

"Sunt la doctor, la cea mai de prestigiu clinică.

Băi oameni buni, sunt la clinică, la perfuzii, cu aparaturi pe mine, cu perfuzia în mână. Mă dă naiba afară de aici și apoi unde mă duc. Nu am COVID, am ceva mult mai grav decât Covid. De-aia intru pe Tik-tok ca să mai uit de ele. Am o boală mai încăpățânată, cam 6 luni tot pe aici o să fiu, dar după o rupem. După ce mă fac bine la clinică aici, intru în forță cu viteza luminii.", a mai spus Victoraș Micula.