Victoria Răileanu, despre depresia de după divorț: "A fost foarte greu..."

Victoria Răileanu și actorul Conrad Mericoffer au divorțat în anul 2019, după șapte ani de mariaj. Chiar dacă cei doi au păstrat secretul rupturii relației mult timp și au fost discreți pentru a nu-l afecta pe băiețelul lor, celebra actriță a ales să povestească despre momentele dificile prin care a trecut, după această decizie.

"Am divorțat și a fost foarte greu"

Divorțul de tatăl copilului nu a fost deloc ușor pentru Victoria Răileanu, mai ales că ea și fostul soț au mai trecut printr-o separare de 4 luni în urmă cu mai mult timp, dar au încercat să își mai dea o șansă.

Invitată în cadrul unui podcast de pe canalul de Youtube "Happyfish", găzduit de Silviu Petcu și Alexandru Zob, frumoasa actriță a mărturisit cum a trecut prin despărțirea de Conrad și cum a reușit să își revină după tristul eveniment: "Am vrut să sparg ideea asta de tipul <<Viața mea e foarte mișto>>, pentru că-mi dau seama că sunt mulți copii și adolescenți care se uită la mine pe Instagram și zic vai, ce mișto, vai, a divorțat și uite ce bine îi e, pot și eu. Nu, eu am divorțat și a fost foarte greu, la fel ca oricine care trece prin situația asta.

Oamenii o să înceapă să-și dorească imaginea asta foarte roz și dacă o să intervină ceva și o să li se pară greu, o să zică vai, dar nu e ca la Victoria Răileanu. Și vreau să zic că Victoria Răileanu a trecut prin rahat și a ieșit din asta și o să mai treacă prin asta. Trecem cu toții prin perioade foarte, foarte nașpa pentru noi, pe care trebuie să știm cum să le luăm.", a povestit Victoria, în podcastul menționat.

Actrița a suferit de depresie

Victoria Răileanu a suferit teribil după divorț și a ajuns chiar și să cadă în depresie, lucru despre care nu a fost ușor să recunoască, mai târziu.

Totuși, cunoscuta actriță s-a gândit că și alte persoane ar putea trece prin situații similare, așa că a ales să vorbească deschis despre această boală, pentru a trage un semnal de alarmă și a le insufla oamenilor că nu trebuie să se simtă rușinați, când trec prin clipe de genul: "Ideea este să vorbim despre asta, să normalizăm chestia asta, pentru că sunt atât de mulți oameni care trec prin depresie și știu, că am fost acolo. Am fost în punctul de maxim down, de cădere îngrozitor de mare în care te închizi, pentru că nu e frumos, pentru că oamenilor nu le place să te arăți așa, pentru că te gândești că nu o să fii acceptată așa.

Majoritatea oamenilor fac asta și nu e ok (…) Am crezut că sunt doar eu așa, că e vorba doar despre mine, până când am ieșit de acolo și am văzut în jurul meu mai mult de 70% care se confruntă cu depresia. Mi se pare că oamenii au fost cumva uimiți și s-au așteptat să trec ușor peste toată perioada aia și pentru că am fost mereu o persoană vitală, bucuroasă tot timpul etc., pentru că așa am fost crescută.", a încheiat vedeta, pentru aceeași sursă.