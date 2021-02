Victoria Roibu, străbunica de 87 de ani, moment emoționant pe scena Românii au Talent, sezonul 11! Florin Călinescu: „Mi-aș dori să am o străbunică ca dumneavoastră”

In articol:

Victoria Roibu, străbunica de 87 de ani, moment emoționant pe scena Românii au Talent, sezonul 11! Octogenara a impresionat juriul cu o romanță interpretată din suflet.

Victoria Roibu, o străbunică de 87 de ani, a vrut să vină pe scena de la Românii au Talent și să cânte o romanță, pe care a interpretat-o din tot sufletul. Străbunica a fost greu încercată de viață, dar a făcut față tuturor provocărilor.

”Mă numesc Roibu Victoria, vin de la Constanța și sunt ardeleancă ca și Andra. Eu m-am măritat la 16 ani, am o fată de 70 de ani, o nepoată de 45 de ani, strănepot de 20 de ani. Întotdeauna mi-am dorit să cânt. Pentru mine toată viața mea am vrut să cânt, am avut o voce frumoasă, dar necazurile vieții nu m-au dus spre asta. Cânt în baie, cânt în bucătărie, știu romanțe, știu muzică populară, știu de toate....Sunt operată de două ori de cancer, a doua oară a recidivat de la supărare, să știți să nu vă supărați niciodată fiindcă toate sunt trecătoare.” , a spus străbunica Victoria.

Victoria Roibu, patru de ”DA” la Românii au Talent, sezonul 11

Jurații de la Românii au Talent, sezonul 11, au rămas cu

gura căscată la propriu, atunci când au auzit ce vârstă are străbunica din fața lor.

”Dumnezeule, 86 de ani aveți, incredibil!”, a exclamat Florin Călinescu, iar concurenta l-a corectat și i-a spus că are 87 de ani.

”Când ați spus acolo în melodie că ”să rupă”, am simțit toată povestea vieții dumneavoastră și vă mulțumesc. Mi-aș dori să am o străbunică, o bunică ca dumneavoastră. Ați pus sufletul pe tavă aici, bine ați făcut că ați venit Scena asta este deschisă de la doi ani până la peste vârsta dumneavoastră pentru că emisiunea vă aparține. Vă mulțumesc frumos pentru vizită”, a spus Florin Călinescu.

”Mă bucur foarte tare că vă văd, am o bunică pe care o iubesc foarte tare, cea care m-a crescut de mic, aproape de seamă cu dumneavoastră, e la fel de verde și vie ca dvs. Emisiunea asta este făcută pentru oameni ca dvs, oamenii care nu renunță la un vis chiar și la 87 de ani. Să vă dea Dumnezeu sănătate, să vă bucurați și de stră-strănepoți.”, a spus Smiley.

Victoria Roibu și Andra, duet de excepție

Victoria Roibu și Andra au cântat o strofă din piesa ”Ciobănaș cu 300 de oi”, spre bucuria străbunicii care și-a îndeplinit o dorință veche.

Doamna Victoria mi-ați adus în suflet o bucurie, mi-ați adus aminte de ”mami”, așa îi spuneam eu bunicii mele de la care am învățat să cânt romanțe. M-am emoționat, aproape că am lăcrimat, atât de curat și de dulce a fost cântatul dumneavoastră și să știți că mai este un iubitor de romanțe, ca și mine, colegul meu, Andi”, a spus Andra.

Andi Moisescu și-ar fi dorit să fie în sala de audiții și să cânte o romanță alături de străbunică.

”Doamna dacă nu era blestematul ăsta de virus, dacă eram acolo, vă spun, am fi cântat împreună. Ne-ați adus aminte de toate bunicile minunate din viața noastră. Aveți o voce caldă, care combină puțin din vocea Ioanei Radu, excepțională”, a spus Andi Moisescu, care a privit momentul printr-un ecran, aflându-se în izolare.