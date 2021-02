Victorie fabuloasă a Faimoșilor în meciul de comunicare la Survivor România 2021. Vedetele primesc mesaje scrise de la persoanele iubite VIDEO

In articol:

Echipa Faimoșilor s-a impus cu scorul de 10-7 în fața Războinicilor, în meciul de comunicare din această săptămână la Survivor România. Vedetele leagă astfel o serie de patru victorii consecutive împotriva adversarilor lor.

Faimoșii câștigă meciul de comunicare la Survivor România

Miza jocului de comunicare din această săptămână este deosebită, pentru că Faimoșii vor primi, cu ocazia Valentine’s Day, mesaje scrise de la persoanele iubite. Cătălin Moroșanu spune că era timpul ca echipa roșie să se bucure de acest premiu, pentru că Războinicii au câștigat deja două astfel de jocuri.

Daniel Pavel, prezentator Survivor România 2021[Sursa foto: Captură KANAL D]

„De când suntem la Survivor, am observat o chestie la toată lumea. Suntem mai aproape de Dumnezeu, pentru că mereu îi cerem ajutorul să câștigăm pe traseu. Pentru mine e o curățare spirituală, să devin mai bun cu mine și cu ceilalți. Eu cred în semne, chiar înainte de alegeri am văzut un păianjen și e veste că o să câștigăm.

Am avut grijă de el să trăiască și ne-a adus noroc. Felicit echipa Războinicilor, au fost la înălțime. Ei au câștigat două meciuri de comunicare, noi unul singur. E timpul să ne bucurăm și noi de mesajele celor de acasă”, a spus Faimosul.

Razboinicii de la Survivor România 2021[Sursa foto: Captură KANAL D]

Reacția Războinicilor după ce au pierdut meciul de comunicare

Războinicii sunt dezamăgiți că nu au câștigat meciul de comunicare din această săptămână.

Pentru mulți dintre ei aceste jocuri sunt cele mai importante din competiția Survivor România. Sorin este dărâmat de faptul că iubita lui nu îi poate trimite niciun mesaj și spune că cel mai mult și-ar fi dorit ca ea să aibă această oportunitate.

Sorin de la Survivor România 2021[Sursa foto: Captură KANAL D]

Sorin: Sunt foarte supărat, era cel mai bun premiu pentru mine, nu-mi mai etse foame, nu-mi mai

este sete, îmi doream cu orice preț. Nu sunt supărat pe echipă, ci pe situație, că nu am câștigat. Aveam nevoie de asta mai mult ca de aer și ea(iubita lui) ar fi avut nevoie să-mi transmită un mesaj . Noi le mai transmitem prin cameră, dar cei de acasă nu ne pot transmite absolut nimic decât în meciurile de comunicare. Sunt foarte supărat, e ziua îndrăgostiților. Sper să ne revenim, simt o revenire a echipei, sper să devenim din ce în ce mai buni.

Melina: Am intrat cu foarte mult curaj pe traseu și am țipat la fiecare cub. Am dat tot din mine. Este frumos să primești un mesaj de la un om care îți este aproape, pe care îl iubești și e în sufletul tău și e dureros că el nu-ți nu poate să-ți trimită mesaje. Noi tot facem semne și el transmitem că îi avem în suflet, acum ei nu ne pot trimite aceste mesaje.