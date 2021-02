Victorie fabuloasă a Războinicilor în meciul pentru imunitate la Survivor România. Faimoșii, în cea mai slabă formă: „S-au consumat bateriile, nu mai am suflu!”

In articol:

Echipa Războinicilor a învins Faimoșii în cel de-al doilea meci pentru imunitate din această săptămână la Survivor România. Scorul a fost covârșitor în favoarea albaștrilor.

Victorie fabuloasă a Războinicilor în meciul pentru imunitate la Survivor România

Războinicii vor avea parte de un consiliu de nominalizare liniștit, după ce au reușit să câștige imunitatea pentru a doua oară în această săptămână. Ei s-au impus în fața Faimoșilor cu scorul de 10 -3 și și-au adjudecat și premiul special, care constă în 2 kg de orez și 500 de ml de ulei.

Concurenții din echipa albastră sunt în culmea fericirii, pentru că aveau nevoie de hrană, dar mai ales, se bucură că nu va pleca nimeni din echipa lor. Totemul de imunitate a fost revendicat de Albert, care a adus punctul decisiv pentru Războinici.

„Ultimul punct e cel mai dulce, presiunea a fost destul de mare aveam nevoie, pentru că în ultimele meciuri nu am adus ppuncte. Sunt foarte bucuros, scorul a fost în favoarea noastră, sunt măgulit, liniștit diseară la consiliu, Mă bucur că nu pleacă nimeni de la noi, mulțumesc echipei că m-au încurajat, foarte frumos astăzi”, spune Albert.

Victorie fabuloasă a Războinicilor în meciul pentru imunitate la Survivor România[Sursa foto: Captură KANAL D]

Mellina: Mi-a mers mănușă finalul, sunt foarte fericită, m-am concentrat pe final, am avut îndemănare și trebuia să-mi iau revanșa, că am fost perfect varzăla celelalt joc, pentru că nu am forță. Eu nu sunt un om sentimentalist, de aceea am spus că sunt prietenii din copilărie, nu familia mea, dar astăzi pe mulți dintre colegi i-am simțit ca pe familia mea. Am trecut prin foamne, am întors scoruri, ne rugăm împreună, astăzi pentru prima dată nu am mai luptat pentru mine, ci pentru echipa asta minunată.

Mă bucur că sunt alături de voi în această aventură dură, dar în același timp foarte frumoasă.

Marius: Mă bucur că am adus punct, că toată echipa are imunitate. Ne bucurăm de victorie, chiar dacă am adus un singur punct, m-am bucurat că Albert a luat ultimul punct, pentru că era puțin demoralizat.

Reacția Faimoșilor după ce au pierdut imunitatea

Faimoșii sunt dezamăgiți că nu au reușit să câștige meciul de imunitate, iar în această săptămână unul dintre aceștia va părăsi competiția Survivor România. Sălbaticii spun că traversează o perioadă proastă din cauza foamei.

„Nu am reușit să aduc niciun punct, ne aflăm pentru a doua oară într-o situație grea. Trimitem pe cineva acasă. Eu în ultima perioadă mă simt fără energie, mi s-au consumat bateriile, probabil din cauza foamei, lipsa oamenilor de acasă. Am tras fiecare cât am putut, nici pe traseu parcă nu am același suflu, parcă dau 60% din ce pot ee. Cred că e numai o perioadă, va trece, o să-mi revin. Important e că am tras fiecare și asta s-a văzut,mergem înainte”, a declarat Cosmin Stanciu.

Elena: Este frustrant, mă gândesc la consiliul de diseară. Lipsa mâncării își spunecuvântul. Încerc să dau totul pe traseu, dar simt că rămân fără suflu. Oricât de mult mă antrenez, faptul că nu mâncăm, și nu ne odihnim cum trebuie își spun cuvântul. Îmi pare rău că am pierdut, sper să nu fiu taxată de echipă și de publicul de acasă.

Moroșanu: Noi trebuie să mai învățăm să și furăm de la Războinici tactică. Noi am făcut câteva greșeli și nu ne-am gândit. Trebuia să ne uităm la ei cum dau de fiecare dată. Ne-am focusat mai mult la noi, nu am nimic de reproșat echipei. Ne asumăm această înfrângere. Trebuie să învățăm ceva de fiecare dată din aceste înfrângeri.