Victorie fabuloasă a Războinicilor în meciul pentru recompensă la Survivor România. Care este premiul inedit pe care l-au câștigat: „O să fie o experiență frumoasă!”

Războinicii au câștigat recompensa la Survivor România 22:03, iun 24, 2021 Autor: Loredana Dobre

In articol:

Războinicii încep cu o victorie săptămâna la Survivor România, în meciul pentru recompensă. Maria Chițu, Albert Oprea, Marius Crăciun și Andrei Dascălu au câștigat un premiu incredibil.

După ce au câștigat meciul pentru recompensă din Dominicană, cu scorul de 10-6, Războinicii vor avea parte de o excursie în Punta Cana, unde vor mânca o cină pe săturate. Mai mult, concurenții primesc câte o mie de dolari, pentru a face cumpărături într-un centru comercial.

Echipa Războinicilor

Marius Crăciun: Ne bucurăm că am câștigat și am ajutat echipa. Nu e nimeni de la noi care a spart o mie de dolari dintr-o dată. O să fie o experiență frumoasă pentru noi, să le cumpărăm suveniruri celor de acasă. Sper să continuăm cu victoriile.

Maria Chițu: Mă bucur foarte mult. La început aveam o stare proastă. Cel mai simplu la Survivor e atunci când sunt pe traseu, că mă deconectez. Mă bucur că mergem în Punta Cana.

Faimoșii pierd super recompensa de la Survivor România

Rămași în trei după eliminarea lui Ștefan Ciuculescu din competiția Survivor România 2021, Faimoșii nu le-au făcut față adversarilor din echipa albastră.

Elena Martin și Sebastian Chitoșcă au pierdut câte patru puncte în duelurile directe din jocul pentru recompensă.

Elena Marin: Sunt dezamăgită, am încercat să dau tot ce pot, dar nu m-am concentrat la final. Sunt dezamăgită de mine.

Felicitări Mariei. Suntem pe final de conmpetiție și am spus că îmi revin, dar sunt zile și zile. Sper ca astăzi să fi avut o zi proastă și mâine să fie mai bine, când avem meciul de imunitate. Mi-aș fi dorit să câștigăm recompensa, dar atât am putut azi.

Faimoșii

Zanni: Este o nouă săptămână. Zâmbesc ca să fac haz de necaz. Voiam să cheltuiesc și eu bani, dar mă strigă sărăcia. Aș fi vrut să câștigăm, nu s-a putut. Eu o să-mi susțin echipa și la imunitate.

Sebastian Chitoșcă: Am ceva în comun cu Zanni de când am venit aici. Eu am pierdut patru puncte, Zanni a câștigat patru. Vreau să-i promit că acei o mie de dolari o să-i spargă cu mine în Germania. Îi promit că o să aibă parte de recompensa asta din partea mea.