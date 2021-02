Victorie incredibilă a Faimoșilor în meciul de comunicare la Survivor România. Simona Hapciuc aduce punctul câștigător: „Mi-am dorit să plec ca o învingătoare!”

In articol:

Încă un meci de comunicare tensionat la Survivor România 2021. Faimoșii și Războinicii au dat tot ce au avut mai bun pentru a câștiga premiul pus în joc în această săptămână.

Faimoșii câștigă meciul de comunicare la Survivor România

După ce s-au impus în fața Războinicilor în meciul de comunicare cu scorul de

10-6, Faimoșii vor primi mesaje scrise din partea susținătorilor de acasă. Mai mult, vedetele primesc ca recompensă tocăniță de pui, vin, dar și covrigei, fistic, migdale și turtă dulce care să le amintească de România.

Echipa albastră va primi în schimb un coș de legume, pentru a-și pregăti în camp tocănița. Faimoșii sunt în culmea fericirii pentru că au câștigat cea mai bogată masă de până acum la Survivor România.

Culiță: Mă bucur din suflet că în sfârșit am câștigat ceva foarte consistent și mă bucur că suntem din nou o echipă unită ca la început. Contează premiul, am pierdut ultimele meciuri, a contat energia negativă, dar n-ne-am revenit și suntem la ca început.

Majda: O simt dulce și cu dor, pentru noi e premiul important pentru că ne duce cu gândul acasă, la România.

Dacă aș fi putut fi astăzi în echipa Războinicilor să fac o fapta bună să le fac o tocăniță, despre asta e vorba, să facem fapte bune și să fim uniți. Mulțumesc echipeică a fost unită.

Simona Hapciuc la Survivor România

Simona: Am adus două pucte, sunt extrem de fericita, deoarece chiar seară stăteam de vorba cu unii colegi și le spuneam că pentru mine ar putea fi ultimul meci, pentru că e posibil să plec acasă. Și dacă va fi să plec, mi-am dorit să plec ca o învingătoare, iar acum dacă plec, plec învingătoare. Sunt fericită pentru echipă ca va mânca și se mine sunt mulțumită pentru ce am dat în această echipă.

Nu mi-am dezamăgit susținătorii. Orice va fi sunt împăcată și fericită.

Razboinicii dupa ce au pierdut jocul de comunicare

Reacția Războinicilor după ce au pierdut meciul de comunicare

Războinicii sunt dezamăgiți că nu au reușit să se impună în fața Faimoșilor în meciul de comunicare. Totuși, ei sunt bucuroși că săptămâna aceasta nu va pleca niciun concurent din echipa albastră.

Sorin: De o perioadă sunt foarte motivat și mereu le promit colegilor că aduc două puncte sau trei. De acasă știu că sunt bun pe îndemânare. Mi-a luat ceva timp pentru a mă regla. Acum mă concentrez mai bine pe final, dar dacă nu câștigă echipa mea, nu mă bucur de traseul meu. Aveam cea mai bogată masă de până acum și sunt supărat că nu avem acele produse. Sunt bucuros că nu pleacă nimeni din echipa mea și pleacă de la ei.

Starlin: Eu sunt din Republica Dominicană, dar sunt de 9 ani în România. Mi-e dor de tocana soacrei mele. Mă uităm la tocana asta și mă gândeam la tanti Marcela și mi s-a făcut apă în gură. Premiul nu a fost al nostru, dar sunt fericit că acum câteva zile am spus că va fi un nou început și a început într-adevăr. Pe traseu dăm tot ce avem noi, chiar dacă ne doream să citim mesaje de la susținătorii noștri, mai sunt jocuri.

Mellina: Am fost foarte necăjită de ultimul punct, dar îmi pare cel mai rău că motivația a fost mama mea și nu am reușit să aduc punct. Are legătură doar cu inima mea și am tras pentru mama mea. Mă gândeam la Simona că ar putea fi ultimul joc și luptă pentru fiul ei. Și așa motivație nu am cum să-mi imaginez și cred că fiul tău e mândru de maică-sa. Felicitări, Simona.