Victorie pentru Ucraina în fața trupelor rusești! Lovitura dată în această dimineață, după 37 de zile de război

In articol:

Sunt 37 de zile de când armata lui Putin atacă fără milă mai multe orașe din Ucraina. Pe 24 februarie 2022, liderul de la Kremlin a compromis pacea din Europa și a făcut ca sirenele de război să răsune după decenii de liniște.

Soldații ruși bombardează zilnic nu doar baze militare, ci și blocuri de locuințe, spitale, grădinițe, maternități, școli, instituții publice în care se adăpostesc civili. În urma atacurilor, multe orașe din Ucraina au devenit niște simple ruine, însă nu au ajuns pe mâinile rușilor!

Armata ucraineană le ține piept soldaților lui Putin, iar în această dimineață ar fi înscris și o victorie uriașă. Atacul lor îi va încetini pe militarii ruși și le va pune bețe-n roate! Iată ultimele detalii despre evoluția conflictului militar dintre cele două țări!

Imagini cu depozitul de combustibil cuprins de flăcări [Sursa foto: Captură video ]

Rusia continuă să trimită tancuri și blindate în Ucraina pentru a slăbi apărarea și a întări forțele lor armate, astfel că armata lui Zelenki a trebuit să gîndească o strategie prin care să îi încetinească considerabil. Așa că au pus la cale un plan.

Citeste si: Haos în armata rusă. Soldaţii ruşi consumă carne de câine şi violează copile..- bzi.ro

Vineri dimineața, un incediu puternic a izbucnit la un depozit de combustibil de pe teritoriul rus din orașul Belgorod, care se află în apropiere de granița cu Ucraina. Vestea a fost făcută publică de guvernatorul regional Viaceslav Gladkov, iar serviciile de urgenţă au intervenit imediat la faţa locului.

Se pare că „vinovați” pentru acest incident sunt Ucrainenii care prin distrugerea depozitului de combustibil marchează o victorie importantă pentru țara lor, căci astfel vor încetini înăririle rușilor.

An oil depot is on fire in #Belgorod, #Russia.



"The emergency services went to the place of fire, measures are being taken to eliminate it", said Gladkov, the governor of the region in his Telegram channel. pic.twitter.com/ey7rC5ChSz