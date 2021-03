Victorie spectaculoasă a Faimoșilor în meciul de comunicare la Survivor România. Miza jocului, cea mai importantă de până acum

In articol:

Faimoșii au câștigat fără emoții meciul de comunicare la Survivor România și vor primi mesaje video din partea mamelor sau figurilor materne din familie.

Vedetele s-au impus în fața Războinicilor în meciul pentru comunicare cu scorul de 10-5. Concurenții din echipa albastră au pierdut astfel oportunitatea de a vorbi prin mesaje timp de cinci minute cu prietenii din România.

Faimoșii au primit a treia șansă de a-și vedea mamele, iar de data aceasta au reușit să câștige meciul de comunicare și miza uriașă pusă în joc. Sebastian Chitoșcă este emoționat că urmează să-și vadă părintele pentru prima oară de la intrarea în competiția Survivor România.

Fostul fotbalist de la Steaua București susține că este îngrijorat pentru situația celor de acasă, iar faptul că își va vedea mama îl va face foarte fericit. „Astăzi m-am simțit bine pe traseu, dar pe bancă nu am fost prezent să-mi ajut colegii. Mă apasă câteva gânduri de acasă, mă bucur că în sfârșit văd mesajul mamei. Am încercat să mă concentrez, îmi cer scuze echipei dacă am fost negativist pe bancă. Mă bucur că ne vedem mamele, sunt extrem de fericit”, a spus concurentul.

Cătălin Moroșanu: Vreau să mulțumesc publicului că datorită lor o să ne vedem mamele. Au ales finalul și pe noi ne-a ajutat acest. Mulțumesc echipei, ne-am coordonat foarte bine, cred că acest joc a fost complex și sunt foarte fericit.

Ana Porgras: Am o perioadă mai proastă, nu a fost doar astăzi o zi în care nu am dus punct. Nu pot să fiu egoistă și sunt fericită că am câștigat ca echipă.

Reacția Războinicilor după ce au pierdut meciul de comunicare

Miza jocului pentru comunicare a fost uriașă pentru Războinici. Ei sunt dezamăgiți că au pierdut oportunitatea de a vorbi prin mesaje cu prietenii timp de cinci minute.

Starlin susține că traseul nu a fost pentru el. „Am aruncat cel mai bine posibil, nu m-a ajutat momentul. Toată lumea a aruncat în aceleași condiții, nu pot să dau vina pe condiții. Am încercat să mă mișc mai repede. Traseul a fost foarte greu, nu a fost pentru mine”, a spus Războinicul.

Mellina: Forța nu e punctul meu forte. Îmi pare rău că am pierdut. Mi-a plăcut finalul. Vreau să-i felicit pe Faimoși, că știu ce am simțit când am vorbit noi cu mamele noastre. O să fiu om și în ciuda faptului că e o competiție mă bucur că o să simtă ce am simțit noi.

Sorin Pușcașu: Am simțit astăzi că va fi revenirea mea, am plecat setat de acasă. Am câștigat primele două puncte. Mi-aș fi dorit să câștigăm acest meci. Mă bucur și pentru ei, dar mă gândesc întâi la noi. Mi-ar fi plăcut să vorbesc cu cei de acasă.