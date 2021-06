Victorie spectaculoasă a Faimoșilor în meciul pentru imunitate la Survivor România. Războinicii fac nominalizări. „Nu-mi doresc să plece nimeni!”

Faimoșii 22:15, iun 11, 2021 Autor: Loredana Dobre

In articol:

Primul meci de imunitate din această săptămână la Survivor România a fost adjudecat de Faimoși, cu scorul de 10-9. Punctul decisiv a fost jucat în proba de ștafetă.

Faimoșii câștigă imunitatea la Survivor România

Zanni și Raluca Dumitru au format echipă în proba decisivă și au reușit să-i învingă pe Maria Chițu și Andrei Dascălu din echipa albastră. Războinicii vor avea parte de un consiliu de nominalizare tensionat, pentru că sunt nevoiți să trimită un coechipier în cursa pentru votul publicului.

Citeste si: Imagini inedite cu Zanni de la Survivor la protestele din 10 august! Faimosul, prins în mijlocul violențelor: ”A fost sinucidere curată” Dezvăluiri exclusive

Echipa Faimoșilor

Pe lângă imunitate, Faimoșii au câștigat proviziile puse în joc, ce constau în câte patru kilograme de orez, făină și cartofi, dar și jumătate de litru de ulei.

Zanni: Mi-e dor de vremurile bune când făceam ștafete cu Ana. Raluca a făcut și ea parte din ștafetă, e a doua oară când o câștig alături de Raluca. Mă simt foarte bine și mă bucur că toată echipa a contribuit la asta.

Este o zi în care nu voiam să intru pe traseu, dar am intrat și fiecare decizie în viață contează.

Citeste si: De ce s-a sinucis Veronica, influencerița moldoveancă? Adevăratul motiv a ieșit la iveală- bzi.ro

Citeste si: TOP Survivor România. Schimbări importante în clasamentul celor mai buni concurenți din Dominicană. Zanni, procentaj în cădere liberă. Albert Oprea ocupă ultimul loc

Raluca Dumitru: Mă simt foarte fericită, este a doua ștafetă pe care o câștig cu Zanni. Mă bucur că amcâștigat, jocul a fost strâns. Îi felicit și pe Războinici și mă bucur că am câștigat imunitatea și proviziile.

Războinicii fac nominalizări, după ce au pierdut imunitatea

Spectacol total în jocul pentru imunitate de la Survivor România. Războinicii au reușit să întoarcă scorul de la 8-4, iar Andrei Dascălu a adus egalitatea la 9 și a trimis meciul în proba de ștafetă.

Albaștrii au pierdut la mustață în fața Faimoșilor și le-a lipsit doar o secundă să-și adjudece totemul de imunitate. Andrei Dascălu se bazează pe o victorie în următorul meci, pentru că nu-și dorește să piardă un membru al echipei.

Războinicii

„Din păcate am pierdut, îi felicit pe Faimoși. Mă bucur că mă revenit de la 8-4 și am adusștafeta. Am tras cu toate puterile mele și îmi pare rău că nu am câștigat. Mi-am dorit din suflet să câștigăm recompensa și imunitatea. Avem nevoie de provizii. Ne punem baza în următorul joc de imuntate, pentru că nu-mi doresc să plece nimeni de la noi, acum că am lăsat tensiunile deoparte. Nu am ce să reproșez nimănui și sper să tragem la fel de tare la următorul joc si să-l câștigăm”, a spus Războinicul.

Citeste si: Maria Chițu explică de ce nu mai aduce puncte pentru echipa Războinicilor la Survivor România. „Am fost dezamăgită!”

Maria Chițu: Mi-am dorit foarte mult să câștigăm jocul ăsta, a fost mai mult vina mea decât a lui Andrei. Mergem la consiliu și sperăm să câștigăm al doilea meci de imunitate.