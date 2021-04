Victorie spectaculoasă a Faimoșilor în meciul pentru recompensă la Survivor România. Zanni: „Am fost formidabil pe traseul ăsta!”

In articol:

Meciul de recompensă de la Survivor România a fost adjudecat de Faimoși. Sălbaticii și-au umilit adversarii pe un traseu cu apă și s-au impus cu scorul de 10-5.

Faimoșii câștigă recompensa la Survivor România

Echipa roșie câștigă o recompensă râvnită în competiția din Dominicană. Faimoșii vor mânca pizza, alături de o băutură răcoritoare, la un restaurant cu o vedere superbă.

Irisha: Mă simt senzațional, utilă. Traseul, foarte frumos, m-am simțit bine pe el chiar dacă nu sunt o înotătoare profesionistă. Echipa, puternică și superbă și sunt mândră de ei.

Irisha, cântăreață

Cul iță Sterp: Sunt foarte fericit pentru echipă că am câștigat la o diferență mare.

Îmi aduc aminte cum desenam pizza pe nisip și am ajuns la ziua când chiar o să mâncăm. Suntem fericiți toți. Am încredere în formula asta de echipă. Sperăm că o să câștigăm de acum.

Zanni: A fost o zi care m-a uns pe suflețel. Fac parte din aceasta adrenalină, uneori dramă. Nu pot să cred ce se întâmplă aici în anumite momente. Eu mă distrez maxim, dar am momente când sunt supărat. Am fost formidabil pe traseul ăsta.

Zanni de la Faimoși

Războinicii, mai dezbinați ca niciodată la Survivor România

Maria Chițu dă vina pe atmosfera din echipă pentru greșelile făcute pe traseul cu apă și spune despre colegii săi că nu mai sunt uniți. „Noi nu mai suntem uniți în câmp și aici se vede diferența. Nu mai suntem unul alături de celălalt, de aici și greșelile mele”, a spus Războinica.

Sorin Pu șcașu: Din păcate, cred că se știe că ce e cu apă nu mă avantajează foarte mult. Pe multe trasee de înot am adus puncte, acesta fiind nou, poate a fost teamă. Nu mai suntem la fel de uniți, dar nu putem să dăm vina pe chestia asta. Mă interesează să câștigăm meciurile de imunitate, pentru că atunci crește tensiunea între noi când vedem cine e favorit.

Sindy: Nu mă simt prea bine. Am indigestie și am dureri foarte mari. Îmi pare rău că am pierdut. Colegii mei au dat tot ce au putut. Fiecare a tras până la ultima secundă.