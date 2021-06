Victorie spectaculoasă a Războinicilor în meciul pentru imunitate la Survivor România. Faimoșii fac nominalizări: „Am pierdut din cauza mea!”

Albert Oprea de la Războinici 22:10, iun 18, 2021 Autor: Loredana Dobre

In articol:

Războinicii și-au adjudecat victoria în primul meci de imunitate al săptămânii la Survivor România. Faimoșii vor avea parte de un consiliu tensionat, pentru că urmează să facă nominalizări.

Războinicii câștigă imunitatea la Survivor România

Albaștrii s-au impus în fața vedetelor cu scorul de 10-7 și au câștigat proviziile puse în joc. Războinicii se întorc în camp cu câte patru kilograme de făină, orez și cartofi, dar și jumătate de litru de ulei. Echipa pierzătoare primește doar jumătate din cantitate.

Războinicii

Maria Chițu: Mă bucur foarte mult pentru echipa mea, pentru că dacă nu reușim să câștigăm jocurile de imunitate, unul va pleca acasă. Când am văzut finalul am zis că nu e unul de forță și nu mă avantajează, dar m-am descurcat. Am pus accent pe proba de final. M-am bucurat foarte mult de jocul de astăzi.

Albert Oprea: Eu nu am putut să nu dau totul pe traseu pentru că am adversari puternici. Nu am putut să mă bucur pentru că nu am simțitmișcarea. Am jucat prost, dar apoi m-am ambiționat să iau toate punctele. Mulțumesc echipei că a avut încrederea în mine și am reușit să iau ultimul punct.

Faimoșii fac nominalizări, după ce au pierdut imunitatea la Survivor România

Elena Marin și-a dezamăgit colegii pentru că nu a reușit să aducă niciun punct în meciul pentru imunitate. Dacă Zanni nu a dorit să-i reproșeze nimic, Ștefan Ciuculescu a izbucnit și a dat vina pe Faimoasă pentru deznodământul jocului de astăzi.

Faimoșii

Ștefan Ciuculescu: Așa văd următoarea situație. Nu știu să mai vorbesc pentru a nu crea o drama în Republica Dominicană. Nu mai am cuvinte. Astăzi să mă voteze pe mine toți colegii, că dacă aș mai spune altceva, cred că o persoană ar plânge. Nu avem cum să câștigăm dacă Maria intră de patru ori și aduce patru puncte. Maria joacă singură. Și ieri și astăzi și de două luni încoace. Suferim noi, că așa trebuie, așa e legea făcută, să sufere unii pentru alții.

Zanni: Eu simt o frustrare reală în echipa asta care nu are cum să nu fie. Ne împuținăm, se strânge lanțul și din punctul ăsta al competiției. Concursul e mai mult psihologic. Îl rog pe Ștefan să se abțină. Telespectatorii trebuie să vadă adevărul, cine își aduce aportul. Când spun pe bune ce se întâmplă mi se sparge în cap. Am spus de ieri că îmi văd de treaba mea, dar astăzi am încercat să o ajut și pe Elena. Realitatea să fie cea care e aici, să nu fie scuze, drame, invenții. Eu nu mai reproșez nimănui nimic. Sunt câteva persoane care nu și-au mai adus aportul. Cine se simte să ia realitatea așa cum este. Mă oftic că a luat Albert ultimul punct cu mine. Mi-e frică să mă exprim, pentru că știu că până acum totul s-a jucat psihologic.

Elena Marin

Elena Marin: Sunt foarte dezamăgită de mine. Îmi cer scuze echipei. Am făcut-o și în timpul jocului. Îmi cer scuze pentru faptul că nu am fost în stare să aduc niciun punct. A trecut mult timp de când nu am mai adus un punct pe traseu. De obicei reușeam să înțeleg mecanismele, dar de data asta nu am nicio scuză. Îmi asum lucrul ăsta, jocul s-a pierdut din cauza mea și îmi pare rău.