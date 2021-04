Victorie spectaculoasă a Războinicilor în meciul pentru recompensă la Survivor România. Noii concurenți le-au purtat noroc la ștafetă. „Acum că a plecat Starlin...”

In articol:

Războinicii încep săptămâna în forță la Survivor România, după ce în urmă cu câteva zile Starlin a fost eliminat din competiție. Doi concurenți noi s-au alăturat albaștrilor și le-au adus noroc în meciul pentru recompensă.

Războinicii câștigă recompensa la Survivor România

Meci pentru recompensă tensionat la Survivor România. Victoria s-a decis la proba de ștafetă, în care s-au confruntat Irisha și Sebastian Chitoșcă de la Faimoși și Maria Chițu, alături de Marius Crăciun, din echipa Războinicilor. Jocul s-a încheiat cu scorul de 10-9 în favoarea albaștrilor.

Pentru Adelina Damian și Bogdan Urucu a fost primul traseu în Dominicană și se vor bucura alături de coechipieri de premiu. Războinicii vor lua masa la un restaurant japonez, unde vor mânca sushi.

Maria Chițu spune că ar fi pentru a treia oară când mănâncă acest preparat. „ Mă bucur că am reușit să aduc două puncte și că am jucat ștafeta cu Marius. Mă simt încrezătoare când joc cu el. Am mâncat de două ori sushi, va fi a treia oară de data asta. Abia aștept să ne bucurăm de premiu”, a spus Războinica.

Marius Crăciun: Mi-a venit mănușă traseul și a fost o zi explozivă. M-am trezit bine cu Dumnezeu în minte și în suflet.

Acum că a plecat Starlin, colegii mi-au spus să fac eu rugăciunea. Mă bucur că am câștigat cu Maria la ștafetă. Mă bucur că toată echipa e binedispusă. Ne simțim bine, suntem energici.

Echipa Războinicilor

Înfrângere grea pentru Faimoși la Survivor România

Sălbaticii se întorc în camp așa cum au plecat, flămânzi, după cum mărturisește Irisha. Ea spune că și-ar fi dorit ca Faimoșii să se străduiască mai mult pe traseu.

„ Traseul mi-a plăcut foarte mult, am adus două puncte, mi-aș fi dorit ca și colegii să se concentrezemai mult la final, să nu ajungem la ștafetă și să pierdem, dar nu a fost pe placul tuturor finalul. Felicități, Războinicilor, și noi facem foamea”, a spus Irisha.

Sebastian Chitoșcă: Am pierdut, îmi asum că am fost mai slab decât adversarul meu meu la final. Nu am nicio scuză. Eu am plecat din startul zilei puțin debusolat, că mi-am adus aminte de soția mea care lucrează într-o fabrică de sushi. Îmi cer scuze în fața echipei că nu am adus sushi la masă.