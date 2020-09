Simona Halep, după ce a câștigat meciul cu Garbine Muguruza[Sursa foto: Digi Sport]

In articol:

Simona Halep (locul 2 WTA) a învins-o pe spaniola Garbine Muguruza (17 WTA) în semifinalele turneului de la Roma. Românca a învins-o pe adeversara ei cu un scor de 6-3, 4-6, 6-4. Finala de la Roma va avea loc luni, 21 septembrie, iar Simona Halep va juca cu Marketa Vondrousova sau Karolina Pliskova.

În meciul de astăzi, Simona Halep s-a evidențiat față de Garbine Muguruza prin precizia sa. Românca a avut un start bun și puternic, care a ajutat-o să se mențină până în final. Calificarea în finală este recompensată cu un premiu de 150.000 de euro şi cu 585 de puncte WTA. Dacă Simona Halep va câștiga, premiul este de 205.190 de euro şi 900 de puncte WTA.

Simona Halep a încălcat regulile de la Roma? Discuții aprinse după victoria muncită de pe teren

După ce a câștigat la Praga primul circuit după relaxarea restricțiilor generate de coronavirus, Simona Halep a a învins-o, miercuri, cu scorul de 6-3, 6-4, pe italianca Jasmine Paolini, locul 99 WTA, calificându-se în optimile de finală ale turneului de la Roma, și o va înfrunta pe Dayana Yastremska, locul 29 WTA.

Simona halep, imediat după ce s-a calificat în finala de la Roma[Sursa foto: Pro Sport]

“Nu a fost un meci uşor. Am fost un pic încordată, mingea parcă nu pleca din racheta mea, dar a fost totuşi bine că am reuşit să termin în două seturi. Per total a fost un meci bun şi mă bucur că sunt în următorul tur. Sper să am cât mai multe meciuri câştigate. Va urma o partidă grea, dar sunt pregătită şi îmi doresc să joc mai bine decât astăzi. Vreau să mă bucur de faptul că sunt în turul următor şi că în condiţiile acestea putem să jucăm un turneu destul de mare”, a spus Simona Halep la Digi Sport, după meci. Așa că, fără să stea prea mult pe gânduri, a decis să își refacă forțele și să se și răsfețe puțin. Așa că, a coborât din camera ei de hotel și și-a cumpărat un tiramisu, una dintre prăjiturile ei favorite. (Citeste si: Simona Halep și-a cumpărat cea mai scumpă mașină electrică din lume)

