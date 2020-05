In articol:

Administratorii de plaje au vrut sa anime atmosfera si au adus DJ-i pe plaja, care au mixat live, pe internet. Insa doar pentru cateva ore, caci politistii i-au anuntat ca nu au voie.

Niciodata n-a fost mai goala ca acum plaja de pe litoralul romanesc. Pe nisipul alb domnesc doar cateva sezlonguri, asezate strategic la distanta unul fata de celalalt. Doar valurile, marea si o pustietate cat vezi cu ochii.

Citeste si: VIDEO| 1 Mai, fără turiști. Când va reporni turismul și cum vor arăta vacanțele noastre vara aceasta

Pe plaja din Constanta, vineri, doar cativa localnici au indraznit sa iasa la plimbare. Intre ei, tineri care faceau jogging sau care si-au scos animalele de companie in aer liber.

Intre norocosii care s-au incadrat in ordonantele militare este si Andrei Damian, cunoscut in zona pentru pasiunea de a face kitesurfing.

Citeste si: VIDEO| Este primul 1 Mai în care stăm acasă. Cum arată litoralul

Ca sa le aduca celor cu dor de mare un strop de fericire, Ioan Picu, administrator al acestei plaje din oras, chemase la barul sau un DJ, care sa mixeze live pe facebook muzica buna, intr-un decor de valuri si nisip. Insa ideea, inedita de altfel, i-a fost spulberata de autoritati.

A fost cel mai pustiu 1 Mai pe care l-a avut vreodată litoralul nostru





Pentru ca nimeni sa nu se lase tentat de o iesire nejustificata pe malul marii, peste 1200 de politisti si jandarmi au supravegheat toate intrarile in judetul Constanta, dar si statiunile de pe litoral. In Vama, de pilda, un elicopter a survolat deasupra tarmului boem, iar cei care au pasit timid pe plaja ca sa se bronzeze au fost gasiti de un echipaj al politiei si luati la intrebari.

In capatul plajei, la un beach bar celebru, care in anii trecuti era plin de turisti, era doar un singur om, care a inceput sa mixeze inca de la rasarit. Pana la ora pranzului, cand autoritatile i-au intrerupt activitatea, muzica sa buna, care te ducea cu gandul la vara, a rasunat pe tot internetul.



In anii trecuti, de 1 Mai, peste 70 de mii de turisti se bucurau de petrecerile de pe plaja si din cluburile de la malul marii. Acum, aceiasi turisti sunt doar cu gandul pe litoral.