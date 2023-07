VIDEO| "A început să plângă" Gestul total neașteptat pe care Culiță Sterp l-a făcut pentru o fană, în timpul unui concert! Toată lumea a rămas mască, când l-a văzut că a coborât de pe scenă, să meargă la ea

In articol:

Culiță Sterp se numără printre cei mai îndrăgiți și apreciați artiști de la noi din țară, iar de-a lungul carierei sale, cântărețul a reușit să atragă de partea sa o mulțime de fani, care îi stau alături la orice pas.

De asemenea, tânărul este foarte activ și pe rețelele de socializare, acolo unde împărtășește cu fanii lui aproape tot ceea ce se întâmplă în viața sa, atât momentele bune, cât și cele mai puțin plăcute.

Așa s-a întâmplat și recent, căci de curând Culiță Sterp a susținut un concert, iar atunci când a intrat pe scenă și-a salutat publicul, încurajându-i ulterior să urle cât de tare pot, pentru susținere. Ei bine, nu mare i-a fost mirarea atunci când a observat că o fană care se afla în public a izbucnit în lacrimi.

Cântărețul nici nu a stat pe gânduri și a coborât de pe scenă, ducându-se direct în fața spectatoarei, pentru a o îmbrățișa.

Citește și: ”Am fost prost” Culiță Sterp, reacție dură după ce a fost țepuit cu mii de euro de către un prieten. Ce vrea acum manelistul în schimbul banilor?

Citeste si: Vărul lui Tzancă Uraganu, în comă la spital după ce a încercat să jefuiască un tir aflat în mers! Cum s-a petrecut totul- kanald.ro

Citeste si: Cora Schumacher și-a făcut cont pe OnlyFans, la 46 de ani. Fosta soție a pilotului de Formula 1 are un preț piperat| GALERIE FOTO- stirileprotv.ro

„A început să plângă! Vă mulțumesc pentru toate emoțiile pe care mi le-ați transmis! Vă iubesc!”, a scris Culiță Sterp, în dreptul videoclipului în care apare la concert.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Culiță Sterp (@culita.sterp)

Culiță Sterp, mesaj după ce a fost țepuit cu mii de euro de către un prieten

În urmă cu câteva săptămâni, Culiță Sterp a ținut să tragă un semnal de alarmă pe rețelele de socializare.

Citeste si: Ce se întâmplă cu Daniel Balaciu, după ce a băgat-o pe Dana Roba în spital? Decizia luată de judecători!- kfetele.ro

Citeste si: Rezultate repartizarea computerizată 2023: Listele pentru Admitere Liceu 2023 au fost publicate pe Edu.ro- stirilekanald.ro

Citeste si: Fosta soție a lui Cătălin Bordea, confesiuni dureroase despre chinul prin care a trecut: "Am dormit câte o oră pe noapte, timp de o lună". Stările teribile pe care le-a avut în acea perioadă- radioimpuls.ro

Este vorba despre un prieten care l-a ”țepuit” cu 1.700 de euro, în urmă cu mai mulți ani. Artistul i-a spus în nenumărate rânduri să-i înapoieze banii, însă bărbatul nu i-a dat respectiva sumă cântărețului nici până în ziua de azi. Culiță a pus chiar și imagini cu acesta, pentru ca oamenii să știe cine este ”impostorul” și să încerce să-l evite, în cazul în care bărbatul le va cere ajutorul.

Citește și: Gestul cu care Culiță Sterp a lăsat mască pe toată lumea în timpul ultimului concert! Fanii au scos telefoanele și au filmat când au văzut ce face artistul cu banii din dedicații! Reacțiile au apărut imediat

”DISTRIBUIȚI, VĂ ROG, TOATĂ LUMEA! Nu am făcut niciodată o asemenea postare, dar oamenii ca ăsta din poza, asta merită, făcuți de rușine, să-i știe toată lumea! I-am dat la băiatul ăsta, acum 3 ani, o sumă de bani împrumut nu e o sumă mare, 1700€ (o mie șapte sute euro) dar pentru el se pare că e ceva, că de-aia nu mi i-a mai dat înapoi nici în ziua de azi. Nu stau în banii ăia, pe mine mă deranjează altceva! Fac această postare ca să-l vedeți si să vă feriți de el că se bagă în seamă cu voi, se “împrietenește” să vă câștige încrederea si după vă cere bani împrumut și eu ca prostul am pus botul acum 3 ani pentru că aveam niște prieteni comuni și așa a ajuns în anturajul meu și, mai ales că, e de la mine din județ, din Brad mai exact. Recunosc că am fost prost cu P mare, asta e, dar nu e vorba de asta, că nu am stat din banii ăia, repet, de aia nici nu mă interesează de ei că i-am pierdut, pe mine mă deranjează că am fost băiat bun cu el și l-am ajutat când a avut o problemă și el m-a luat de fraier. Am pierdut eu sute de mii de euro când mi s-a luat seiful din casă, eu sunt omul care știu să pierd, că Dumnezeu mi-a dat dublu înapoi, pentru că știe sufletul meu, dar nu sunt omul care acceptă să fie luat de prost de un papagal. Așa ceva n-am pățit în viața mea, știu că o să-mi fie învățătură de minte! Vă rog #distribuiți toată lumea, măcar să știu că nu mai face asta și altcuiva!”, este mesajul publicat de Culiță Sterp, pe conturile sale de socializare.