Restricțiile impuse de Guvern sunt tot mai greu de respectat mai ales acum, în săptămâna mare, când cei mai mulți dintre oameni ies din casă pentru a-și face cumpărăturile pentru masa de Paște. Chiar dacă anul acesta Paștele va fi unul mai special, fără rude și fără mese mari, așa cum erau obișnuiți românii, ei tot nu se dau în lături din a face cumpărături așa cum ar fi făcut în mod normal.

Aglomerație în piața Titan din București, în plină pandemie! Poliția nu mai poate face față

Imaginile surprinse în această dimineață de Vitalie Cojocari ne demonstrează că distanțarea socială despre care s-a tot vorbit în ultima vreme nu reprezintă un punct important pentru Bucureștenii din sectorul 3 al Capitalei. O mulțime de oameni au fost surprinși îmbulzindu-se la intrarea în piață. Oamenii legii au pus graduri de protecție și le-au explicat că trebuie să intre într-un număr mic în incinta pieței, însă cetățenii nu par a fi foarte receptivi.

„”Distanțare socială” în piața Titan 1, fosta Sălăjan, din sectorul 3 al capitalei, în această dimineață.

Pentru a preveni îmbulzeala obișnuită, autoritățile au decis să închidă piața și să lase oamenii să intre în grupuri mici, controlat. Au pus și un gard pentru asta.

Planul de acasă nu s-a potrivit cu cel din piață. Piața Sălăjan în acest caz.

Oamenii s-au îmbulzit, iar singurul polițist proptit în fața valului de clienți este doar de formă pentru că nu poate face nimic.

Oamenii sunt supărați că nu-și pot face cumpărăturile, spun martorii. Puteți să-i vedeți și să-i auziți vociferând nervoși.

Cei mai mulți sunt persoane în vârstă care, cel mai probabil, ar fi vrut să-și cumpere produse alimentare din piață pentru masa de Paști”, a scris Vitalie Cojocari în descrierea videoclipului postat pe contul lui de Facebook.

După vizionarea comentariilor mai mulți internauți au remarcat că imaginile au fost filmate în intervalul 11-13 atunci când au voie bătrânii să iasă din case și cel mai probabil, din această cauză s-a creat haosul.

„Vad o mulțime de comentarii aiurea ...asta s-a întâmplat in orarul 11-13 .

Acum este liniște in piață ,eu vad de la geam.

Sunt mulți bătrâni iar piața se aglomerează in perioada prânzului

Mulți au și altele de făcut in intervalul acesta de timp ,dacă stai la fiecare coadă clar nu te încadrezi in timp .inainte de a arunca cu pietre mai și gândiți .

Este ușor să stai acasă să comanzi totul on line dar bătrânii noștri nu știu să le folosească iar mulți sunt siguri si fără ajutor .Bănuiesc că cei care fac comentarii răutăcioase nu au bătrâni pe acasă.”, a scris o altă internaută pe Facebook.