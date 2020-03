O secţie întreagă se află, de sâmbătă, în izolare. La primele ore ale zilei, la acelaşi spital, un al doilea pacient a fost confirmat cu acest nou coronavirus.

Situaţia la nivel naţional arată un număr de 367 de cazuri, din care 52 de pacienţi sunt vindecaţi.

Alarma s-a dat de indata ce unuia dintre bolnavi, care era oricum izolat intr-un salon separat alaturi de alti doi pacienti, i s-a confirmat infectarea cu coronavirus.

Intreaga sectie de nefrologie a spitalului unde barbatul a stat internat aproape o saptamana, a fost dezinfectata aseara. Astazi, personalul medical care isi desfasoara activitatea aici a fost izolat in sectie si a muncti cu echipamente speciale, ca masura de preventie. Toti cei care in utlima saptamana au intrat in contact cu bolnavul confirmat, se afla, de aseara, in izolare la domiciliu. Este vorba in total de 16 oameni- medici, asistenti si infirmiere.

Pacientul in varsta de 75 de ani a fost trimis la spitalul Municipal de mediciii clinicii private unde barbatul face dializa, dupa ce s-a prezentat la sedinta de pe data de 16 martie cu o stare febrila.

Omul sustine ca nu a fost in contact cu niciun alt pacient confirmat de la care ar fi putut sa ia virusul si nici nu a fost plecat in strainatate in ultima perioada. Surpriza insa: aseara, un al doiela pacient cu dializa, venit de la acelasi centru privat, a ajuns la unitatea de primiri urgente a spitalului.

Medicilor li s-a parut suspect si l-au izolat de la bun inceput. In aceasta dimineata a venit si testul celui de-al doilea individ, tot pozitiv. In aceasta seara, el a fost trimis la spitalul Victor Babes.

Directia de sanatate publica va desfasura o ancheta epidemiologica printre contactii celor doi pacienti dar si la clinica privata unde cei doi faceau dializa. Secretarul de stat in Ministerul Sanatatii trage un semnal de alarma asupra celui mai rau scenariu la care ne-am putea astepta in urmatoarea perioada.

Dintre acestia, 14 pacienti sunt internati la terapie intenisa iar 3 cazuri sunt in stare foarte grava. Din cauza faptului ca oamenii nu respecta indicatiile primite de la autoritati, numarul cazurilor de imbolnaviri ar putea creste bursc, peste noapte.

Citeste si:

La Iasi, autoritatile locale se gandesc sa suspende transportul in comun iar unitatea de primiri urgentea spitalului de boli infectioase se pregateste a treia sectie pentru bolnavii de coronavirus.