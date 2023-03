VIDEO Alina Eriko, verișoara Loredanei Chivu, a ajuns de nerecunoscut din cauza drogurilor! „Pantera neagră” a șocat pe toată lumea cu ultimele imagini postate în mediul online

In articol:

Alina Eriko este recunoscută ca „Pantera neagră” sau, după numele ei adevărat, Alina Grigore. Este verișoara și fina Loredanei Chivu, blondina fiindu-i nașă de botez pentru unul dintre copiii său, băiețelul Eriko.

În ultimii ani, Alina a dispărut din atenția publicului, de pe micile ecrane și inclusiv de pe rețelele de socializare, acolo unde era admirată de o mulțime de femei datorită înfățișării sale exotice. După o lungă perioadă în care a stat în umbră, Alina Grigore a reapărut în mediul online, îngrijorând pe toată lumea din cauza felului în care a ajuns să arate.

De câteva zile, Alina Eriko este activă pe TikTok, acolo unde a postat o serie de scurte filmulețe în care se manifesta cu totul diferit față de cum a fost cunoscută de public, apărând neîngrijită, fără o parte din dinți și într-o manieră prin care a lăsat să se înțeleagă că consumul excesiv de substanțe interzise a pus stăpânire pe ceea ce, în urmă cu câțiva ani, era Alina Eriko, o mamă fericită și împlinită a doi copii de vârste mici, fetiță și băiat. Alina Grigore a întâmpinat mai multe probleme în plan personal, după ce tatăl copilului ei a înșelat-o în nenumărate rânduri, ajungând chiar să se războiască cu una dintre amantele fostului său soț.

Internauții, șocați de cum a ajuns Alina Grigore, verișoara Loredanei Chivu

Internauții au avut parte de un șoc în momentul în care au văzut cele mai recente imagini cu Alina Grigore, sperând că fina Loredanei Chivu să revină pe drumul cel bun.

„Păcat. Atunci când nu îl ai pe Dumnezeu... ești pierdut.”, „Păcat de ea, ce o fi in sufletul familiei ei și a copiilor. Îmi pare rău de ea.”, „A mai fost ajutată... asta e alegerea ei, daca ea nu vrea e treaba ei...”, „Păcat că era o frumusețe”, „Vai de capul meu... nu mi vine să cred”, sunt doar câteva dintre comentariile fanilor.

Alina Eriko nu și-a dorit să devină mamă pentru a doua oară

La câteva luni după ce a rămas însărcinată pentru a doua oară, Alina Eriko a făcut o serie de declarații despre stările pe care le-a avut în acea perioadă, mărturisind că cel de-al doilea copil a venit total pe nepregătite. La acea vreme a luat în calcul chiar să avorteze, însă destinul a avut un alt plan pentru ea. În prezent, „Pantera neagră” este mama a doi copii.

„Chiar am vrut să avortez. Am zis că nu vreau să mă feresc. Eu am rămas însărcinată și nu mi-am dat seama. Eu făceam niște implanturi, dantura de la cap la coadă. De patru ori făceam anestezii și când am mers la doctor a zis că e exclus un avort. E o sarcină toxică. Noaptea se mișcă încontinuu. Grețuri, vomă, cred că de pe la 3 luni. Aveam 48 de kilograme, acum am vreo 56. Sper să-mi fie mai ușor acum și să nu mai stau 12 ore în travaliu. Tatăl nu a fost pregătit.”, a spus Alina Grigore în timp ce era însărcinată cu cel de-al doilea copil.