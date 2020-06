In articol:

Invitată să fie starul unei ședințe foto alături de cele două fetițe pe care le are alături de George Burcea, Andreea Bălan nu a cruțat unul dintre subiectele delicate ale vieții sale.

Mai exact, Andreea Bălan are, deja, puterea de a glumi pe seama relației pe care a avut-o cu George Burcea, ba chiar să vadă și partea luminoasă a despărțirii de bărbatul care ar fi fost surprins drogat, acum câteva luni, în timp ce era la volan. ”Astăzi avem ședină foto pentru coperta revistei Viva, a treia în decurs de doi ani. Fac coperți când nasc, când mă mărit și când divorțez”, a spus, plină de umor, Andreea Bălan în timp ce era machiată.

Iar pentru ședința foto pe care a făcut-o alături de cele două ale sale, Andreea Bălan s-a pregătit din greu, schimbând ținute după ținute, care mai de care mai senzuale. Pentru că, de când este singură, Andrea Bălan pare să arate mai bine și a devenit mai îndrăzneață ca oricând, frumoasa vedetă abordând ținute incendiare de-a lungul ședinței foto. Și, dacă un body nude nu a fost suficient, Andreea Bălan a ales și o rochie, decoltată, la care a ”uitat” de sutien, fotografiile făcute de vedetă fiind de-a dreptul incendiare. E adevărat, pozele despre care vorbim, Andreea Băla le-a realizat înainte de a veni mama sa, însoțită de cele două fiice ale vedetei, alături de puștoaicele ei, cântăreața preferând aă abordeze ținute mai cuminți.

Andreea Bălan dezminte împăcarea cu George Burcea

”Andreea și George Burcea nu s-au împăcat, sunt niște știri clar false. Adică, da, vorbesc, dar nu sunt nici măcar amici. Vorbesc strict de fetițe, de creșterea lor, nu altceva. Nici nu se pune problema să meargă în vacanțe împreună, ar fi și culmea.

Andreea oricum nu poate, acum, să plece în vreo vacanță, este ocupată cu filmările de la ”Te cunosc de undeva”, iar George nu are cum să meargă în vacanțele pe care le-ar vrea ea. Oricum, nici nu și-a pus problema să plece în această perioadă, cu atât mai mult cu cât a fost nebunia cu pandemia în toată lumea, iar cu două fete mici i-ar fi mult prea greu”, a dezvăluit, în exclusivitate pentru WOWbiz, o sursă apropiată de Andreea Bălan.

Andreea Bălan și George Burcea, fakenews-ul care a șocat lumea mondenă! Mai mult decât atât, relația dintre ei nu s-a îmbunătățit suficient pentru ca Andreea Bălan să îl ducă după ea pe George Burcea.

”Andreea și George divorțează sigur, nici nu se pune problema de împăcare, mai ales că ea s-a vindecat după suferința pe care a avut-o. Sau, cel puțin, pare vindeată după ce a fost dezamăgită. Ei vorbesc, poate nu zilnic, dar des, dar o fac doar pe tema fetițelor. Oricum, Andreea a fost deranjată de invențiile apărute cu privire la împăcarea lor, a vorbit și cu George pe tema asta și, sigur, nua pornit de la ei discuția despre împăcare, mai ales că niciunul nu și-a mai pus problema. Andreea vrea ca fetele să își respecte tatăl, nu se pune problema, dar asta nu înseamnă că îl va primi înapoi”, ne-a mai spus sursa WOWbiz.ro.

Andreea Bălan și George Burcea, fakenews-ul care a șocat lumea mondenă! Solista s-a vindecat după despărțirea de actor

Andreea Bălan și George Burcea, fakenews-ul care a șocat lumea mondenă! ”Fac terapie de pe la 27 de ani. E foarte important să faci terapie pentru oricine, dacă te simți trist și supărat. (...) Dacă nu făceam terapie mi-ar fi fost mult mai greu în anii ăștia, și cu cele două nașteri, și cu depresia postnatală și cu despărțirea, adică terapia m-a ajunt foarte mult să trec mai ușor peste aceste lucruri”, a spus Andreea Bălan pe vlogul ei.

Mai mult decât atât, când vorbește de George Burcea, Andreea Bălan o face cu zâmbetul pe buze, semn că s-a vindecat de problemele pe care le-a avut în căsnicie.

”Au trecut aproape 4 luni de când ne-am separat, eu sunt ok acum, ne-am obișnuit cu această situație. El vine o dată pe săptămână să le vadă pe fetițe... Ela, un copil la trei ani, nu prea înțelege, nu știe ce înseamnă un divorț sau o supărare, tati lucrează... De aceea este foarte important pentru mine să le ofer anumite activități, să le ajut să treacă mai ușor peste această perioadă de tranziție și, atunci când vine tati, să aibă timpul lor cu tati.

Când vine tati, mă bucur și eu de timpul meu, cu mine și cred că așa fac foarte multe mame care sunt full-time. Ei bine, trecând patru luni, nu se mai poate rezolva și nu se mai poate repara nimic și nu cred că vom mai putea să fim ca înainte, ca și familie. Acum este important ca fiecare să își îndeplinească rolul, eu de mamă și el, cât se poate, de tată”, a explicat Andreea Bălan.

George Burcea, derapaj incredibil la adresa soției sale, Andreea Bălan

”Când coa$%^ fostei soții sunt mai mari decât interesul familiei, te blochezi în net! Bravoo”, a fost prima postare. Dar George Burcea nu s-a mulțumit cu atât, ci încercând să fie subtil în dorința lui de a-și sublinia viața grea alături de Andreea Bălan, femeia cu care s-a căsătorit și căreia i-a făcut două fetițe, a mai făcut niște postări. ”Să mai credeți în sfintele care fac pe nevinovatele la TV, care-și dau duhul pentru familie, care ”jură” că boul a fost de vină, iar ele sunt sfinte”, este postarea ”subtilă” a lui George Burcea, bărbatul care s-a căsătorit cu Andreea Bălan anul trecut.

Dacă viața profesională a Andreei Bălan este de dat exemplu, când vine vorba de dragoste, frumoasa cântăreață nu are prea mare noroc, ea fiind la un pas de divorț de George Burcea, tatăl celor două fetițe ale artistei.

”George Burcea a devenit violent verbal cu Andreea Balan, de față cu fetele și cu cei din jur, nu conta că erau acolo mama Andreei, bona fetițelor sau alții, din staff-ul ei. De multe ori, ea încerca să îl calmeze, dar nu reușea deloc. El nu mai avea chef să stea casă, iar când Andreea Bălan îl întreba ce face, unde merge, i se răspundea pe un ton foarte agresiv.

De aceea, lucrurile dintre ei nu s-au mai putut repara, oricât a încercat ea să tragă cu familia. El nu mai voia să o ajute, practic, în casă, chiar dacă Andreea Balan aducea toți banii și mergea și la muncă, la concerte, la înregistrări, la filmări, pe unde avea treabă”, ne-a explicat sursa WOWbiz.ro.

Andreea Bălan, divorț dificil de George Burcea

Andreea Bălan și George Burcea, fakenews-ul care a șocat lumea mondenă! Mai mult decât atât, așa cum a și recunoscut Andreea Bălan în vlogul ei, nopțile artistei deveniseră din ce în ce mai grele, iar ea nu se mai odihnea deloc, chiar dacă venea de la cântările pe care le are și susținea show-urile care au făcut-o celebră, pline de dansuri extenuante. Iar când îl ruga să o ajute, din nou supărarea lui era lesne de auzit în toată casa...

Dar, ne-a precizat sursa noastră, durerea și șocul că nu mai poate să se bucure de ideea de a avea un soț a Andreei Bălan a apărut abia în decembrie.

”Din decembrie, George a lipsit de acasă cu nopțile, fără explicații. Iar la jumătatea lui decembrie, pe când Andreea Bălan avea deja tot felul de concerte programate, așa cum se întâmplă în acea perioadă a anului, el a început să încerce să provoace scandaluri în casă.

Îi răspunea în doi peri, se închidea în tăceri opace, iar la un moment dat, chiar când ea se pregătea să meargă la un concert, i-a trântit, verde în față, că nu o mai iubește. Andreea Bălan a ajuns la concert, era pe lângă București, și abia s-a mai putut concentra la show-ul ei, se vedea că era afectată. Iar asta se petrecea pe 21 decembrie... iar de atunci, din rău în mai rău...”, ne-a mai spus sursa noastră.

Andreea Bălan a fost sinceră și recunoaște că acum a reușit să treacă peste asta. Culmea, a făcut-o după ce a conștientizat că, în viață, are alte priorități.

”Îmi pare rău că am ajuns aici, nu îmi place să fiu o victimă. (...) Dar sănătatea e cea mai importantă, mi-am dat seama că nicio despărțire nu se poate compara cu o problemă mare de sănătate. M-a făcut mai puternică problema pe care am avut-o la nașterea Claritei”, a explicat Andreea Bălan care, în plus, a mai precizat că nu mai este cale de întoarcere și că divorțul mai este doar o chestiune de depunere de acte, cu atât mai mult cu cât nu îl mai poate ierta pe George Burcea după ce a fost prins drogat.