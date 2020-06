In articol:

Armin Nicoară, salvat de la moarte de iubita lui! Armin Nicoară a avut, în urmă cu câteva săptămâni, o problemă cât se poate de gravă din cauza diabetului cu care s eluptă: a leșinat, ziua în amiaza mare, și doar faptul că lângă el a fost Claudia Puica, frumoasa lui iubită, l-a salvat.

”Mă trezisem să merg la niște filmări cu niște colegi și mă pregăteam să plec. Când să plec din casă... am leșinat, mi-am piertu total, m-am trezit jos la pământ. Claudia, lângă mine, plângea... Claudia e îngerul meu păzitor. Dacă eram singur în casă, puteam să pățesc ceva mult mai grav”, ne-a povestit în exclusivitate, Armin Nicoară, chiar în studioul WOWbiz.ro. Mai mult decât atât, și acum, Armin Nicoară își amintește cu groază de acele momente, iar faptul că frumoasa Claudia, iubita lui, i-a fost alături l-a ajutat să depășească situația gravă în care a fost.

Armin Nicoară, salvat de la moarte de iubita lui! ”Eram la pământ, nu mă puteam ridica în picioare. Nu avusesem niciun semn înainte, nu rău, nu greață, nu amețeli. Eram 100% bine... Nu puteam sta în picioare, nu știam dacă e de la glicemie. Mi-am luat-o, era foarte mică... Până la urmă m-am ridicat de jos cu ajutorul Claudiei, mi-a fost bine câteva ore și m-am dus să filmez videoclipul. Dar, când m-am întors acasă, a fost mai rău. Deja picioarele mele se umflaseră, nu mai puteam să stau în picioare și s-au învinețit degetele și talpa. Eram negru în talpă...”, mai povestește Armin Nicoară.

Cu oate acestea, recunoaște Armin Nicoară, Claudia Puican a fost cea care l-a obligat, practic, să meragă la medic. ”Abia stăteam în picioare, iar Claudia a insistat să mergem la spital... Îi era frică să nu am piciorul rupt, așa că am mers la spital și mi-au spus medicii după consultație că am întindere de tendoane. Mi-au dat ceva creme, dra încă trag la piciorul stâng, pe partea pe care am căzut. (...) Încă trag după problema asta cu piciorul”, a mai povestit, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro, Armin Nicoară.

Armin Nicoară, expus la COVID-19 după o emisiune TV

Armin Nicoară, salvat de la moarte de iubita lui! După ce Marcel Pavel și Andrei Ștefănescu au fost declarați bolnavi de COVID-19, situația devine din ce în ce mai complicată pentru mai multe vedete din showbiz-ul românesc, printre care și Armin Nicoară.

”Am fost la emisiunea lui Andrei Ștefănescu pe 16 iunie, cu o zi înainte ca Marcel Pavel să fie confirmat și cu două înainte de vestea cu Andrei. Nici nu știu ce să mă fac, eu chiar sunt în grupa cu risc maxim, mai ales că am diabet. Adică, normal, acum sunt izolat, mă rog să nu am nimic, stau acasă. Sper să fiu ok, ar fi culmea să o pățesc acum, după ce am stat închis în casă atât de multă vreme”, ne-a spus Armin Nicoară.

Armin Nicoară, salvat de la moarte de iubita lui! Mai mult decât atât, recunoaște Armin Nicoară, situația lui este cu atât mai dificilă cu cât, de curând, din cauza diabetului, a avut o serie de probleme de sănătate cât se poate de serioase, ajungând, acum câteva săptămâni, chiar să și leșine și să fie la un pas de o fractură. De altfel, cum a și recunoscut, în direct, la Teo Show, situația bolii sale nu e una cu care să se poată glumi, iar până acum un an nu respecta indicațiile medicale, asta până când problemele lui s-au agravat foarte tare, Armin Nicoară fiind în grupa de risc în fața COVID-19.

Armin Nicoară, salvat de la moarte de iubita lui! Iubita lui, Claudia Puican, operată de urgență!

”Claudia este iubita mea de ceva timp”, a spus, pentru WOWbiz.ro, Armin Nicoară. De altfel, datorită muzicii a cunoscut-o și pe Claudia Puican, actuala lui iubită. ”Ne-am cunoscut la un restaurant la care cântam. El a venit acolo, eu îl știam, cine nu îl știa, că e copilul lui Petrică Nicoară. A venit la mine la masă și am făcut cunoștință”, povestește Claudia Puican, iubita lui Armin Nicoară. Iar saxofonistul ne-a povestit cum a reușit să pună mâna pe ea.

”I-am propus să colaborăm, să facem câteva melodii împreună. Eu am mai avut o colegă, o solistă, la care i-am dat sfaturi și cu sfaturile mele acum e pe culmile succesului, dar nu vreau să dau nume. Dar, prin sfaturile mele, am vrut să o ajut și pe Claudia... Și am ajuns să cântăm împreună, și de aici am ajuns împreună”, ne-a mai spus Armin Nicoară despre Claudia Puican.

Armin Nicoară, salvat de la moarte de iubita lui! Acum însă, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro, Armin Nicoară ne-a dezvăluit că frumoasa Claudia Puican și-a făcut o intervenție estetică, reparatorie, ea fiind nevoită să își schimbe unul dintre implanturile cu silicon.

Armin Nicoară și Claudia Puican, căsătorie în Turcia

”Da, este adevărat că am discutat despre acest subiect, despre căsătorie. Eu însă sunt mai năzdrăvan, mai copil, și în relația noastră sunt mai copil, și nu aș vrea să fac acest pas prea curând”, a spus, Armin Nicoară sub privirile îngăduitoare ale Claudiei Puican. Cu toate acestea, a mai precizat cântărețul, căsătoria lui va avea loc totuși curând. ”Tata tot mă bate la cap să facem nunta în Antalya, cu turci, cu petrecere mai turcească. Vrea să fie ceva mai special, să fie distracția mai mare. Ne va fi greu să o facem într-un weekend, că avem foarte multe evenimente, dar o vom facem în timpul săptămânii”, ne-a mai spus Armin Nicoară.