VIDEO Atenţie, imagini cu un puternic impact emoţional! Bătaie ca în filme între suporterii englezi şi cei galezi

In articol:

Zeci de suporteri englezi şi galezi au fost implicaţi într-o bătaie generală. Scenele nu au avut însă loc în Qatar, unde se desfăşoară Cupa Mondială, ci în Tenerife. Mulţi britanici au preferat să îşi urmărească echipa naţională tot de la căldură, dar dintr-o ţară în care consumul de alcool nu este interzis.

Deocamdată, în Qatar, locul de desfăşurare al Cupei Mondiale 2022, nu au avut loc decât câteva incidente izolate între suporteri. Câţiva fani argentinieni şi mexicani s-au ciocnit, dar au fost calmaţi repede. Unul dintre motivele pentru care fanii sunt mai liniştiţi la această ediţie este că alcoolul nu se găseşte peste tot, ci doar în câteva spaţii special dedicate suporterilor.

Interdicţiile în ceea ce priveşte alcoolul i-a făcut pe mulţi dintre fani să nu mai meargă alături de echipele favorite la Cupa Mondială. Mulţi dintre ei au preferat tot un loc călduros, dar unde alcoolul se vinde la liber. Mii de britanici au luat cu asalt Spania, destinaţiile preferate fiind Marbella şi Tenerife. În Tenerife a avut loc un episod violent, între suporterii englezi şi cei galezi.

Zeci de bărbaţi, vizibil afectaţi de aburii alcoolului, s-au luat la bătaie la o terasă, iar conflictul a escaladat repede. Bătaia s-a mutat în stradă, iar fanii nu s-au mulţumit să împartă doar pumni şi picioare. Au fost aruncate mese, scaune, dar şi sticle şi pahare.

Citeste si: „Iată definiția perfectă pentru neam prost”. Mihai Morar, reacție dură la adresa lui Culiță Sterp- kfetele.ro

Citeste si: Coșmarul prin care trece Corina Dănilă! A fost dată afară din casă din cauza datoriilor...Ce a ajuns să facă pentru a se întreţine- bzi.ro

World Cup. 25.11.2022

England and Wales fans clashed on the Spanish tourist island of Tenerife.



Video @Hauvetime pic.twitter.com/xParQ1Q5Y7