VIDEO / Bianca Comănici, surprinsă recent în compania lui Andrei Dascălu de la Survivor România! Cum au petrecut cei doi

In articol:

Un videoclip cu Bianca Comănici și cu Andrei Dascalu a pus internetul pe jar! Nu este pentru prima dată când cei doi sunt surprinși în compania celuilalt, doar că în cazul precedent, cei doi s-au „lăudat” pe rețelele de socializare cu ieșirea lor.

De data aceasta, se pare că cei doi au fost ceva mai discreți și au vrut să păstreze secretul, mai ales că de-a lungul timpului fanii căștigătoarei primelor două sezoane Puterea dragostei s-au întrebat dacă nu cumva între cei doi există există ceva mai mult decât o simplă relație de amiciție. Totuși, bruneta nici nu a negat, dar nici nu a confirmat ceva concret și iată că acum sunt din nou împreună.

Bianca Comănici și Andrei Dascălu, vacanță împreună?! Cum au fost filmați cei doi

În umă cu doar câteva momente, pe pagina de Instagram viperele_vesele au fost publicate imagini în care Bianca Comănici și Andrei Dascălu apar împreună. Filmarea a fost făcută vineri, 24.09.2021, la evenimentul public „Ziua micilor războinici”, care s-a ținut în Piața Habermann din Sibiu.

Citeste si: Bianca Comănici a dat cărțile pe față! Adevărul despre relația dintre ea și Andrei Dascălu: „Nu pot să neg că nu...”

Citeste si: Cum și-a dat seama Monica Anghel că e infectată cu Covid, deși avea vaccinul făcut?- bzi.ro

Nu se știe dacă cei doi au plănuit să meargă împreună sau doar pur și simplu a fost o coincidență ca ambii să fie în același loc, în exact același moment.

Mai mult, pe paginile lor de socializare, cei doi nu au anunțat că s-ar fi întâlnit.

Bianca Comănici, primele impresii despre Andrei Dascalu, după ce au ieșit în oraș

În urmă cu circa două luni, cei doi au ieșit în oraș și au imortalizat și momentul, iar fotografia a ajuns pe rețelele de socializare și le-a ridicat internauților multe semne de întrebare.

La acel moment, fostul Războinic doar ce ieșise din relația cu Roxana Ghiță, iar fanii nu au putut să nu se întrebe dacă nu cumva între cei doi s-a înfiripat ceva. Bianca Comănici a făcut câteva dezvpluiri pe acest subiect, în urmă cu ceva timp.

Citeste si: Bianca Comănici, mărturisiri dureroase despre fosta relație: ”Aș fi renunțat la tot ce am pentru el”. De la un buchet de flori au ajuns în tribunal: ”A fost confidentul meu”

„Pe scurt, noi am ieșit la un suc, dar nu am ieșit doar noi doi, ci și împreună cu fratele meu și cu o persoană cu care colaborăm.(...) Ne înțelegem bine, comunicăm bine, iar faptul că eu l-am simțit pe el că are un suflet bun și că nu ar răni niciodată un om, pe mine chestia asta m-a apropiat de el, iar în relația cu Roxana, eu i-am spus de la început că e bine să faci ce simți. I-am zis că o să se convingă de lucruri.

Așa cum am spus, e un om foarte bun, îmi e foarte drag. Chiar dacă are 23 de ani, nu e copil. Oamenii nu au apucat să îl cunoască, dar eu l-am cunoscut mai bine. E un copil maturizat puțin forțat în urma împrejurărilor. Eu am o părere foarte bună despre el. Nu pot să neg că nu... Eu am spus că e genul meu de bărbat ca aspect fizic, dar nu tre atrage un om doar după aspectul fizic. Nu trăiesc clipa, dar cu el am hotărât să ne cunoaștem mai bine, el îmi povestește despre viața lui, eu îi povestesc despre viața mea. Cam asta e legătura dintre noi doi. Nu se știe, nu pot să zic nici nu niciodată”, declarat Bianca Comăici pentru WOWbiz.ro, în urmă cu o aproape 2 luni.