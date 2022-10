VIDEO Bogdan de la Ploiești, prezent la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva. Gestul neașteptat al artistului când a atins racla, de față cu toată lumea

In articol:

Bogdan de la Ploiești se numără printre cei mai de succes artiști de la noi din țară la ora actuală. A plecat de jos și nu a avut dintotdeauna viața pe care o are acum. Este de fiecare dată recunoscător divinității pentru ceea ce a ajuns și, ori de câte ori are ocazia, nu se sfiește să mulțumească pentru tot ceea ce are.

Ieri a fost o zi mare pentru creștini, și anume sărbătoarea Sfântei Cuvioase Parascheva. Credincioșii au avut ocazia să ajungă la racla cu moaștele Sfintei Parasceha la Iași, fiind nevoiți să aștepte ore în șir până avea să le vină rândul. Bogdan de la Ploiești a fost nelipsit de la pelerinaj, arătându-le tuturor fanilor săi din mediul online că nu uită niciodată să fie recunoscător pentru darurile pe care le-a primit de la viață.

În ciuda aparențelor, Bogdan de la Ploiești este un om foarte credincios, care știe că succesul pe care îl are acum i se datorează divinității. Artistul nu a putut rata o asemenea ocazie importantă pentru creștini, așa că a mers la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva. Artistul a postat în mediul online imaginile din momentul în care a sărutat racla în care se aflau moaștele, în semn de recunoștință și mulțumire pentru tot ceea ce are acum.

Cristina Pucean, îndrăgostită nebunește de Bogdan de la Ploiești

Ultima vacanță de care au avut parte Cristina Pucean și Bogdan de la Ploiești a avut loc în Dubai. Cei doi s-au distrat de minune, s-au fotografiat în ipostaze tandre și au făcut o serie de declarații surprinzătoare, care au confirmat faptul că formează un cuplu autentic. Ori de câte ori are ocazia, Cristina Pucean nu ezită să-și exprime sentimentele sincere față de partenerul său, luând prin surprindere pe toată lumea. Alături de o fotografie în care se sărută cu alesul inimii sale, dansatoarea maneliștilor a scris un mesaj prin care a dat de înțeles că Bogdan de la Ploiești este cel alături de care și-ar dori să-și trăiască restul vieții.

„În brațele tale văd restul vieții mele!”, a fost mesjul pe care Cristina Pucean l-a scris pe Instagram.