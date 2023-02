VIDEO „Ce faci, mami? Are 13 ani jumate!”Toată lumea a crezut că nu aude bine! Andreea Raicu, 45 de ani, a reușit să-i surprindă pe toți cu declarațiile ei

In articol:

Până la vârsta de 45 de ani, Andreea Raicu a avut foarte multe realizări și un succes în televiziune încă de la o vârstă fragedă. Multă vreme, prioritatea sa a fost planul profesional, pentru care s-a zbătut mulți ani.

Andreea Raicu este mămica unui patruped în vârstă de 13 ani

Acum, fosta prezentatoare TV este o femeie echilibrată, care împacă foarte bine planul personal cu cel profesional, însă se pare că nu își trăiește viața de una singură.

Andreea Raicu e ste foarte mare iubitoare de animale și, de-a lungul timpului, a dat dovadă de faptul că are o inimă mare, care sare de fiecare în ajutor dată celor care au nevoie, fie că e vorba de oameni, fie că e vorba de animale. Așa s-a întâmplat și în urmă cu circa 13 ani, când fosta prezentatoare TV a decis să adopte un câine pe care nu îl dorea nimeni din cauza unor malformații pe care le prezenta la una dintre lăbuțe. Acum, ajuns la bătrânețe, problemele de sănătate ale lui Efi s-au agravat, însă Andreea Raicu îl consideră ca pe un copil și îi oferă tot ceea ce are nevoie, inclusiv să-i gătească zi de zi.

„Ce faci, mami? Efi este bolnav și are nevoie de foarte multă grijă. Eu nu am văzut în viața mea un câine mai ambițios, nu am văzut în viața mea un câine care își dorește să trăiască atât de mult, are 13 ani jumătate. Câinele ăsta știe că eu l-am salvat când era mic, pentru că l-am salvat pe Efi. Era unul dintre cei 13 câini ai lui Alex Gâlmeanu și toată lumea și-a luat un câine și el a rămas singur singurel, nu l-a luat nimeni pentru că era handicapat, ava o malformație la lăbuță ș i-am zis că nu pot să-mi iau câine atunci și când am văzut că n-o să-l ia nimeni l-am luat și l-am operat, iubirea mea!”, a spus Andreea Raicu.

Andreea Raicu își iubește la nebunie animalul de companie

Andreea Raicu este foarte atașată de bătrânul patruped, motiv pentru care face tot ceea ce îi stă în putință pentru a trăi cât mai mult timp fericit și iubit.

„Daca mi-ar fi spus cineva, în urmă cu mulți ani, că o să ajung sa gătesc pentru Efi, câinele meu, nu l-aș fi crezut. Cum adică? Sa gătesc în fiecare zi special pentru câinele meu, eu?

Ei bine... cu timpul îți dai seama că ajungi să fii iî stare de orice atunci când iubești un animal. Efi a îmbătrânit, are niște probleme de sănătate și are nevoie de îngrijire specială. Iar pentru mine, fiecare zi în care mănâncă, merge și se simte bine... o simt ca pe o nouă victorie.🤍 Și pentru asta vreau sa îi mulțumesc lui @ernibogdan are grija de atâția ani de Efi ca de copilul lui și tuturor care fac tot posibilul ca bătrânelul meu să mai fie încă aici🙌🏻”, a mai spus fosta prezentatoare TV.

