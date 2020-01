26 de pasageri erau in microbuzul mortii - cei mai multi - elevi de liceu care se duceau spre cursuri, la Constanta. Ar fi trebuit sa fie mai putini, insa soferul ar fi luat cu 6 pasageri in plus, fata de capacitatea microbuzului.

Deodata, autovehiculul a derapat si s-a rasturnat intr-o curba. Doua victime care stateau inghesuite pe culoar - o eleva de 17 ani si un tanar de 34 - au fost proiectate pe geam in urma impactului, iar greutatea microbuzului le-a sfaramat trupurile.

Citeste si: VIDEO | Imagini șocante de la teribilul accident din județul Constanța. Doi oameni au murit

Alte 20 de victime din microbuz au fost duse cu ambulantele la spital, iar zona de Urgente s-a umplut rapid cu rude care sperau sa le mai gaseasca in viata.

La scurt timp dupa teribilul accident, ceata si poleiul au facut din nou victime - tot pe DN 38 - spre Constanta. Un tir a derapat si a lovit mai multe masini, iar in timp ce a alunecat pe sosea, a acrosat un autoturism.

Ceața a provocat haos pe Aeroportul „Henri Coandă”

Codul galben de ceata, valabil , initial, pentru 25 de judete plus Capitala, a fost in vigoare pana la ora 17.00. Meteorologii au anuntat vizibilitate redusa, dar si depuneri de chiciura si polei.

Din acest motiv, pe aeroportul Henri Coanda a fost astazi haos.



In total, peste 20 de curse interne si internationale au avut intarzieri de 30-40 de minute, iar unele au fost anulate pe ziua de astazi.

Paralizat a fost si traficul pe apa. La malul marii, ceata densa a persistat pana la amiaza. Odata cu ceata au venit si temperaturile negative pe timpul zilei. Maximele au fost de minus doua grade in zonele aflate sub cod galben.

Citeste si: Cod galben de ceaţă în 11 judeţe