Video cu primul concert a lui Michael Jackson în România. Imagini impresionante cu oamenii care leșinau de emoții. Au participat peste 70.000 de oameni

Imagini impresionante de la primul concert al lui Michael Jackson în România

Primul concert al lui Michael Jackson din 1992 va rămâne strâns legat de pașii pe care i-a făcut România spre normalitate.

VIDEO cu primul concert al lui Michael Jackson în România

Oamenii au fost atât de emoționați să vadă pentru prima dată un star internațional și să asculte în voie muzică încât au leșinat pe capetel.

1 octombrie 1992 este o dată care va rămâne trecută în istorie, pentru că în România post-comunistă a avut loc primul concert al lui Michael Jacksonm iar românii au ajut ocazia să vadă pentru prima dată un megastar.

Primul concert al lui Michael Jackson s-a desfășurat pe Stadionul 23 August, care s-a dovedit neîncăpător pnetru cei peste 70.000 de oameni care au venit să vadă un spectacol adevărat. Cei care s-au aflat în primele rânduri de lângă scenă au leșinat pe capete din cauza emoțiilor, dar și a căldurii.

Peste 70.000 de români au participat la concert[Sursa foto: Captură YouTube]

Spectacolul a fost unul extraordinar, oamenii vedeau pentru prima dată efecte, decoruri, lumini.

Primul concert al lui Michael Jackson în România, programat între cele două tururi de scrutin ale alegerilor prezidențiale

Uimirea tuturor a fost rapiditatea cu care megastarul își schimba ținutele de scenă. Mulți dintre români au leșinat la propriu atunci când Michael Jackson a ieșit pe scenă.

Michael Jackson, la primul concert în România[Sursa foto: Captură YouTube]

1 octombrie 1992, data la care a avut loc primul concert al lui Michael Jackson în România, se suprapunea cu alegerile prezidențiale. Astfel, atât Ion Iliescu, cât și Emil Constantinescu au încercat din plin să profite de acest concert și de ocaziile de a se fotografia cu megastarul. De altfel, toate discursurile de după aveau trimitere către acest concert.

„Welcome to Romania” (n.r: Bine ai venit în România!), i-a zis Ion Iliescu superstarului american după care s-a așezat la poze.

„Thank you, sir! I’m glad to be here” (n.r: Mulțumesc, domnule! Sunt bucuros să mă aflu aici!), i-a spus Michael Jackson lui Iliescu.

Michael Jackson a murit pe 25 iunie 2009

Michael Jackson a murit pe 25 iunie 2009 din cauza unei supradoze cu sedativ. După moartea sa, fostul președinte Ion Iliescu a vorbit despre primul concert al lui Michael Jackson în România.

“La vremea respectivă, el era pe val, era cel mai cunoscut, cel mai îndrăgit și orice spectacol al lui era un eveniment. Așa încât toți românii au apreciat sosirea lui Michael Jackson în România. Trăsăturile lui de caracter – om foarte simplu, foarte deschis, nesofisticat, cu o anumită inocență specifică copilăriei – le-am simțit și în contactul acesta cu lumea copilăriei, cu copiii. S-a simțit extraordinar de bine și se vedea că îi place această comunicare directă cu copiii și căldura cu care copiii l-au întâmpinat”, a spus Iliescu despre prima sa întâlnire cu Michael Jackson.

“Din păcate, s-a stins devreme și la asta a contribuit și viața dusă în ultimii 10-15 ani, care pentru el nu a fost ușoară – cu presiuni de tot felul, cu dificultăți majore. Este păcat că s-a pierdut un om de talentul pe care l-a avut Michael Jackson. Rămâne în memoria tuturor ca o figură, ca un moment în evoluția acestei lumi.”, a mai spus fostul președinte al României.