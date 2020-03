O tânără originară din Asia, care locuiește în New York, a avut parte de o surpriză neplăcută atunci când a intrat în metrou. O femeie a fost foarte deranjată de prezența ei și a asumat că are coronavirus. Imediat după ce a văzut-o pe tânără, femeia și-a acoperit gura cu o eșarfă.

Pentru a se convinge că nu este o coincidență, tânăra asiatică a început să tușească intenționat pentru a vedea ce se întâmplă.

Femeia i-a aruncat priviri nemulțumite tinerei asiatice și a început să face mai multe remarci, care nu au putut fi înțelese, relatează The Independent.

”Îmi pare rău! Poți repeta? Nu te pot auzi când îți acoperi gura!”, i-a spus tânăra asiatică.

Femeia s-a ridicat nervoasă și a plecat, încercând să se mute cât mai departe de fată.

„Urc în tren și această femeie își acoperă imediat gura cu o eșarfă când mă vede. M-am gândit că ar fi interesant să mă prefac că tușesc și să văd cum reacționează. Rasismul se arată! (Păcat că nu am putut să o auzim murmurând sub acel rasism!)”, a scris tânăra pe pagina ei de Twitter.

So I get on the train and this white woman immediately covers her mouth with a scarf when she sees me. I thought it would be interesting to fake cough and see how she reacts. The racism is showing Jan! (Too bad we couldn’t hear her mumbling under that racism!) pic.twitter.com/DW4HNdoKwh