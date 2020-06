In articol:

Unul dintre primii clienți ai shaormeriei lui Leo de la Strehaia a fost ”Regele Youtube-ului”, Dani Mocanu care, față în față cu ”Prințul Țiganilor” s-a apucat să facă un show de zile mari.

Relaxat, Dani Mocanu a intrat în shaormeria lui Leo de la Strehaia, iar acolo a dat nas în nas cu recent convertitul în shaormar ”Prinț al Țiganilor”. Iar acela a și fost momentul în care s-a declanșat nebunia în fast-food. Astfel, Dani Mocanu s-a apucat să cânte, dansând în același timp cu Leo de la Strehaia și mama lui, Patroana, improvizațiile făcute cu un zâmbet până la urechi atrăgând o mulțime de gură-cască. Care, evident, s-au înghesuit în shaormerie pentru a vedea reprezentația live a lui Dani Mocanu și, normal, să culeagă câteva autografe pe care celebrul manelist le-a împărțit cu legeritate, acceptând să se și filmeze cu fanii săi, chiar acolo, făcând dedicații peste dedicații.

După terminarea show-ului, Dani Mocanu a servit și o shaorma, cu ”de toate”, care, pare-se, a fost pe placul lui, el revenind, susține Leo de la Strehaia, destul de des în fast-food-ul pe care îl patronează. ”Am stat câteva ore la distracție cu Dani Mocanu. A cântat, am dansat, ne-am distrat de minune. Oricum, la ce show a făcut, mi-am dat seama de ce îl iubește lumea atât și de ce are succesul pe care îl are. E un băiat cu care poți vorbi și te poți distra”, ne-a mărturisit în exclusivitate Leo de la Strehaia.

Leo de la Strehaia, probleme în amor, succes în afaceri

WOWbiz.ro a relatat recent că viața amoroasă a lui Leo de la Strehaia este teribil de complicată: mutat la Strehaia, insistă să se împace cu Anca, aceasta nu ar spune nu, iar în tot acest timp, a reușit să o convingă pe Dana Criminala că un divorț între ei nu este oportun. Mai mult decât atât, așezați la masa negocierilor, Leo de la Strehaia și Anca par să fie la un pas de împăcare.

Adică, dacă acum două săptămâni, Anca de la Strehaia nici nu mai voia să audă de ”Prințul Țiganilor” și arunca cu tigăi după el în speranța că îi sparge capul, acum, lucrurile au devenit mai ”așezate”. Ca să nu spunem că s-au reglat chiar și că Anca de la Strehaia și-ar dori, din nou, să fie alături de Leo de la Strehaia. Evident, Anca de la Strehaia nu va face acest pas, cel al împăcării cu Leo de la Strehaia, decât în anumite condiții. Pe care, explicit, le-a spus lui Leo de la Strehaia, iar acesta s-a văzut pus într-o situație dificilă.

Leo de la Strehaia, între Dana Criminala și Anca!

”Trebuie să aștepți. Nu pot acum, așa, pe repede... Ce ai vrea? Să zic hai în pat acum? Nu pot așa, eu sunt sinceră. Trebuie să ai răbdare, să stai câțiva ani, să mă convingi. Adică, așa cum am așteptat eu, să aștepți și tu... Să nu mai mergi la femei, să stai pe acasă, să ai grijă”, i-a spus Anca lui Leo de la Strehaia, acesta fiind la un pas să accpete totul. ”Trebuie să ai grijă de mine, ca femeie, eu sunt bolnav, trebuie să îmi dai pastilele, să mă îngrijești”, spune Leo de la Strehaia, lucru pe care, oricum, deja, Anca îl face zi de zi.

Relaţia dintre Leo de la Strehaia şi Dana Criminala a fost, încă de când s-a aflat că sunt împreună, una extrem de controversată, bruneta fiind, de fapt, mama Renatei, iubita “Prinţului Ţiganilor” din acea vreme. Cu toate acestea, Leo de la Strehaia şi Dana Criminală, în ciuda certurilor şi deselor despărţiri şi împăcări, au trecut peste toate tabu-urile sociale şi au rămas împreună, iar acum, pare-se, și-a făcut loc între ei și Anca de la Strehaia. Acum însă, pare-se, între Dana Criminala și Leo de la Strehaia lucrurile s-au îndreptat, iar Vulpița, în ciuda faptului că riscă să rămână fără Viorel, va avea de luptat pentru ”Prințul Țiganilor” și cu prima soție și cu cea de-a doua nevastă ale controversatului personaj monden.