VIDEO | EBA e mamă cu normă întreagă chiar și în bikini! Mezina lui Băsescu a făcut spectacol la Mamaia în costumul ei de baie animal print

Elena Basescu la mare [Sursa foto: Imagini paparazzi ] 23:56, iul 26, 2021 Autor: Ioana Stan

Elena Băsescu e mamă cu normă întreagă! Alături de cei trei copii ai săi, mezina fostului președinte Traian Băsescu a lăsat căldura și agitația din Capitală și a plecat să se bronzeze.

Elena Băsescu, sexy-mama la plajă

S-a înarmat cu răbdare și a plecat singură cu copiii la distracție.

Nici nu au zice că a trecut prin trei sarcini! Elena Băsescu arată spectaculos în costum de baie, fără ca formele sale să fi avut de suferit. Fata cea mică a lui Traian Băsescu a fost surprinsă de paparazzi WOWbiz în timp ce parchează mașina, îmbrăcată lejer, dar cu geantă de firmă, care costă câteva mii de euro, își ia copiii și se îndreaptă spre plajă.

În imagini, EBA este surprinsă în timp ce rămâne în costumul său de baie animal print, cu ochelari de firmă, bineînțeles, și se așază pe sezlong să-și uniformizeze bronzul. Ipostazele în care a fost surprinsă ar lăsa imaginația oricărui bărbat să curgă, pentru că Elena Băsescu alege unele poziții provocatoare pe sezlong.

Încinsă de razele soarelui, ea este surprinsă și în apă îsoțită de copii.

Elena Basescu la plaja[Sursa foto: Imagini paparazzi ]

Elena Băsescu își crește singură copii, iar fostul președinte este extrem de mândru de ea

Elena Băsescu își crește singură cei trei copii. Ea s-a despărțit de Cătălin Gherghe, cunoscut drept Tomată, bărbatul cu care are cel mai mic dintre copii, după doi ani. Despărțirea nu a fost una cu scandal, ci a fost ținută departe de presă. Cei doi s-au înțeles și Elena Băsescu are grijă de toți cei trei copii ai săi, doi dintre ei fiind ai lui Bogdan Ionescu.

Traian Băsescu este mândru de fiica sa și chiar o dă exemplu că este o mamă care își crește singură copiii, fără ajutor financiar din partea sa.

„Fiica mea este singură, divorțată și are trei copii și îi crește. Dacă vrei să crești trei copii, îi crești. Și nu plecați de la premiza că îi dă tata bani. Nu. Are și o mică firmă care are succes tot mai mare. Uite că are trei copii. Nu e scuză ca nu ai condiții să crești copilul. Ai condiții să crești trei copii. Văd că îi crește destul de bine.”, a afirmat Traian Băsescu.

Elena Basescu la mare[Sursa foto: Imagini paparazzi ]

Elena Băsescu are 41 de ani și este singură, nu și-a refăcut viața după despărțirea de Cătălin Gheroghe. Ambii săi parteneri, atât Tomată, cât și Bogdan Ionescu, alias Syda, și-au refăcut viețile.