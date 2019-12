Agenții au fost loviți cu pumnii și cu picioarele, dar în ciuda agresiunilor - după audieri - un procuror i-a lăsat liberi pe cei trei.

VIDEO | Ei sunt agresorii celor doi polițiști bătuți în Capitală

Ei sunt cei trei indivizi cu tupeu care atunci când s-au trezit cu polițiștii la ușă au pornit un atac sălbatic. Supărați că le-au întrerupt petrecerea - i-au lovit pe agenți cu pumnii și cu picioarele.

Scenele s-au derulat noaptea trecută - într-un bloc din Sectorul 4 - unde agenții au ajuns după apelurile disperate ale vecinilor.

Cei trei bătăuși au fost duși la audieri - însă procurorul de caz nu i-a considerat un pericol public, astfel că i-a lăsat liberi. E straniu - având în vedere trecutul lor tumultos în ciuda vârstei care se învârte în jurul a 20 de ani.

Unul dintre ei - Alexandru Andrei Coșar este cercetat sub control judiciar pentru trafic de droguri de mare risc. Și nu e tot... Tot în acest an a mai fost condamnat la un an de inchisoare cu suspendare după ce a ameninţat mai multe persoane la metrou cu un pistol de tip airsoft şi un cuţit.

Se pare că nu este prima dată când individul îi strânge în apartament pe prieteni pentru petreceri cu muzică dată la maximum. Iar vecinii spun că se confruntă des cu scandaluri uriașe.

Acum - agresorii sunt acum cercetaţi pentru ultraj, iar dosarul a fost preluat de parchetul de pe lângă judecătoria sectorului 4.