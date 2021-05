VIDEO Ei sunt cei mai buni dansatori de street dance din România. Tinerii craioveni, campioni naționali

In articol:

Ei sunt cei mai buni dansatori din întreaga țară la capitolul street dance! La sfârșitul săptămânii trecute, la Timișoara, a avut loc prima ediție a Campionatului Național de Hip Hop/ Street Dance, organizat de Federația Română de Dans Sportiv, unde cei mai buni dansatori din România s-au luptat pentru titlul de Campion Național la Street Dance.

35 de dansatori din cadrul Freaks Dance Company au reprezentat Craiova și au reușit să obțină locul I și titlul de Campion Național al României, astfel:

Dansatorii din cadrul Freaks Dance Company

- Disciplina Street Dance Show:

* categoria Solo| 5- 10 ani: Zlotea Vanessa;

* categoria Duo| 10- 18 ani: Zlotea Vanessa si Florica Eliza;

* Categoria Small Team- 5- 10 ani: Baby Freaks;

* Categoria Small Team- 10- 18 ani: Mini Freaks;

* Categoria Big Team- 10- 18 ani: Mini Freaks

* Categoria Big Team- 18+ ani: Freaks Crew.

De asemenea, Zlotea Vanessa a reusit sa devina vicecampioana Romaniei la disciplina Hip Hop Battle, categoria de varsta 5-10 ani, iar Stefanescu Melany a obtinut medalia de bronz la disciplina Street Dance Show, categoria solo 5- 10 ani.

Totodata, Bojin Sonya si Marga Delia au reusit sa se califice in Top 8 la disciplina Hip Hip Battle 10-18 ani, iar Ristea Andreea si Coanda Andreea in Top 16. Dansatorii de la Freaks Dance Company au fost legitimati anul acesta in cadrul Federatiei Romane de Dans Sportiv si reusesc la prima editie a Campionatului National de Hip Hop/Street Dance sa aduca in Banie 6 titluri de Campion National al Romaniei.

Cât de bine dansează tinerii de la FREAKS pe melodia lui Alex Velea

Tinerii de la Freaks au încins atmosfera pe internet, după ce au dansat pe melodia lui Alex Velea: ”Fake-urile”. Clipul video a devenit viral, iar dansatorii au fost foarte apreciați de internauți. Ba mai mult decât atât, membrii Freaks Dance Company au impresionat întreaga țară, anul trecut, de 1 decembrie, atunci când au dansat în fața Stadionului ”Ion Oblemenco” din Craiova.