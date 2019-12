A viscolit puternic pe Transalpina, iar stratul de zăpadă la Rânca deja are 10 centimetri și continuă să ningă fără oprire. Drumarii au fost nevoiți să scoată pe drum utilajele grele, pentru a îndepărta zăpada depusă. Iar meteorologii n-au deloc vești bune - este cod galben de viscol pe creste începând de joi noaptea. La peste 1700 de metri va ninge, iar viscolul va spulbera omătul proaspăt depus. Vântul va sufla la rafală cu o putere de peste 70 de kilometri pe oră și se va așeza un nou strat, consistent, de zăpadă.

În zonele mai joase va ploua însă, iar pe unele creste va pune stăpânire ceața așa cum s-a întamplat deja de astăzi, în Poiana Brașov, unde telecabina pur și simplu se făcea nevăzută.

Adrian Jătăreanu, corespondent Știrile Kanal D: Varful masivului Postavaru a fost cuprins de o ceata densa. Vizibilitatea este atat de redusa incat abia daca poti vedea ceva in jurul tau. De exemplu, in spatele meu, la doar zece metri, se afla cladirea telecabinei, iar in momentul acesta, din cauza cetii, aceasta nu poate fi vazuta.

Turiștii au ajuns în vârful muntelui dornici de distracție și însoțiți chiar și de animalele de companie, dar n-au putut nici măcar să schieze, iar ceața le-a dat complet planurile peste cap.

Avertizarea de cod gablen din această noapte expiră sâmbătă dimineață, la ora 10:00.