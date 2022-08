In articol:

Familia lui Aleksandr Dughin trece printr-o adevărată dramă. Daria Dughina, fiica influentului analist rus a fost victima unui atentat, spun propagandiștii ruși.

Cei care fac propaganda Kremlinului spun că fata a fost doar o victimă colaterală, adevărata țintă fiind de fapt tatăl ei.

Daria Dughina și-a pierdut viața sâmbătă seara. [Sursa foto: Twitter]

Daria Dughia a fost însoțită de tatăl ei o bună parte din seara în care aceasta și-a pierdut viața. La un moment dat, analistul rus a decis să facă schimb de mașini cu fiica lui, iar la scurt timp, autovehiculul a sărit în aer. Explozia a făcut-o pe Daria să nu mai aibă nicio șansă la viață.

În seara în care familia lui Aleksandr Dughin a fost atacată, aceștia se întorceau de la festivalul familiei tradiționale de la Zaharovo. De acolo, analistul și fiica acestuia ar fi trebuit să continue seara alături de violonistul Peter Lundstrem, însă nu au mai apucat.

Alexander Dugins daughter, Darya Dugina, assassinated in Moscow region. Guaranteed work of the SBU.