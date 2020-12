VIDEO | Filimon, nu sta așa, că-ți dă Moșu’ nuiaua! Fosta Miss România a fost surprinsă de PAPARAZZI în ipostaze fierbinți, la cumpărături de cadouri

Ioana Filimon a dat fuga în magazine pentru a face cumpărături pentru sărbători.

Ioana Filimon este una dintre cele mai atrăgătoare femei din România, lucru susținut și de titlul ei de Miss din anul 2016. Fosta concurentă de la competiția Ferma 2019 a fost surprinsă de către paparazzi WOWbiz la cumpărături. Frumoasa româncă nu a uitat de cadourile pentru Moș Nicolae și pentru Crăciun, motiv pentru care nu s-a mai dezlipit de raionul pentru cadouri și decorațiuni pentru sărbători.

În imaginile surprinse de paparazzi, Ioana Filimon atrage toate privirile fără să încerce prea mult. Miss România 2016 s-a arătat foarte jucăușă, alergând printre raioane și urcându-se peste căruciorul de cumpărături. La un moment dat, atenția i-a fost furată de un Moș Crăciun, alături de care nu a putut să nu facă câteva poze. Mai mulți oameni s-au oprit și au privit-o pe șatenă în timp ce se poza cu figurina. Pentru o zi relaxantă la cumpărături, Ioana Filimon a ales să poarte o ținută lejeră, însă care i-a pus în evidență formele bine lucrate. Mai MULTE fotografii cu Miss România 2016 găsiți în GALERIA FOTO.

Ioana Filimon, în timp ce își făcea poze cu figurina

Ioana Filimon a făcut dezvăluiri șocante despre fostul ei iubit. Modelul a mărturisit că este împotriva violenței, însă dragostea a pus-o într-o situație extrem de periculoasă. Ea a fost bătută și umilită de fostul iubit. (Citeste si: Ioana Filimon, primele declarații după sărutul cu Jador: „Cam asta e totul între mine și el”)

„Nu accept ca un bărbat să agreseze o femeie, dar și eu am avut parte de asta. Eu nu am reacționat că nu am conștientizat că mi se întâmplă mie. El nu a avut niciodată un motiv întemeiat. O femeie nu merită să fie bătută sau agresată verbal”, a declarat Ioana Filimon, la Teo Show.

Ioana Filimon, la cumpărături

Deși acțiunile bărbatului au fost unele de neiertat, Ioana Filimon a mărturisit că și-a călcat pe orgoliu și i-a mai oferit iubitului violent încă o șansă. Miss România 2016 a mai făcut o declarație șocantă! Ea ar fi fost pusă la masă cu amanta iubitului ei, însă fără să știe.

„Trebuie să discutăm frumos și să înțelegem ce vom face. L-am iertat, dar nu va mai continua o relație, penru că tot timpul o să-ți amintești! Pe lângă faptul că mă înșela, m-a pus și cu acea femeie la masa. Eu nu știam”, a mai explicat bruneta.