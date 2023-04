VIDEO Florin Salam, dat afară de la o altă nuntă! I-a fost smuls microfonul din mână: „Stop, acum ieși cu mine afară”. Imaginile au apărut pe internet

In articol:

În urmă cu o săptămână, un videoclip cu Florin Salam care este dat afară de la nuntă, după ce se putea observa cu ochiul liber că este sub influența unor substanțe și nu poate cânta, a făcut înconjurul internetului.

Nu a trecut mult de atunci, iar pe TikTok s-a viralizat un alt clip cu manelistul, care este scos afară de la un eveniment, însă nu oricum, ci într-un mod destul de agresiv!

Florin Salam, dat afară într-un mod brutal de la o altă nuntă. I-a smuls microfonul din mână când cânta: „Stop, acum ieși cu mine afară. Gata”

În imaginile surprinse, cel mai probabil de un invitat, este Florin Salam alături de alți trei bărbați, care așteaptă cu banii să facă dedicații. Momentul este întrerupt de un bărbat, care îl anunță pe manelist că programul s-a terminat și că este nevoit să plece.

Acesta, însă, i-a răspuns bărbatului că mai rămâne încă, dar acesta continuă să-i repete că trebuie să strângă și să iasă afară. Artistul îl ignoră complet și le dă indicații clare băieților săi care se ocupă cu instrumentalul: „Dă-i drumul la ritm”, iar muzica începe să răsune în boxe pentru ca acesta să facă dedicația pentru care a fost plătit.

La câteva secunde apare un alt bărbat, care îi smulge microfonul lui Florin Salam și îl poftește afară: „Stop, acum ieși cu mine afară. Gata”. Manelistul se conformează, iar muzica se oprește, iar invitații devin destul de agitați și nemulțumiți de decizia de a-l opri pe artist din cântat.

Manelistul, incident similar la o nuntă din Craiova! Nu a putut să cânte, iar mirele l-a dat afară

Citește și: Prima reacție a lui Florin Salam, după ce a fost alungat de la o nuntă și umilit în fața a zeci de invitați. Cum explică manelistul incidentul de la petrecere: "Nu este ușor"| VIDEO

Florin Salam părea că este sub influența unor substanțe și extrem de obosit în momentul în care a fost pus să cânte la o nuntă din Craiova, iar pentru că nu a putut să ducă nici măcar o piesă la bun sfârșit, mirele l-a scos de la petrecere, iar ceea ce a urmat este de-a dreptul șocant. Manelistul a venit cu o mărturire de-a dreptul înfiorătoare și susține că cineva i-a pus ceva în pahar, cel mai probabil un stupefiant, care l-a făcut să nu se mai poată concentra deloc și să nu poată întreține atmosfera, așa cum o face de decenii întregi la evenimentele la care a fost chemat.

Citește și: Florin Salam, dezvăluiri despre ce s-a întâmplat la nunta din Craiova. Ce a spus artistul după ce a fost acuzat că a consumat substanțe interzise: „Mi-au băgat ceva în pahar, a fost mai rău decât ce credeți voi”

„Știe toată lumea că am avut patru nunți cu o seară înainte.(...) Am plecat bine de acolo, dar la sfârșit am simțit ceva. Nu știu din ce pahar am băut, cum am băut, că nu era problema la mine că n-am mai băut. Nu știți că am băut? La orice nuntă beau acolo să fac atmosferă, asta e viața noastră. Nu știu ce s-a întâmplat că mi s-a blocat creierul.(...) Mi-au băgat ceva în pahar, a fost mai rău decât ce credeți voi. Asta este, bine că nu s-a întâmplat ceva cu viața mea și sunt bine”, a transmis Florin Salam pe pagina sa de Facebook.