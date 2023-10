VIDEO| Gabriela Cristea, mărturisiri emoționante: „Ar fi trebuit să mă respect. N-am știut cum să gestionez relațiile cu bărbații din viața mea”

In articol:

Gabriela a fost cât de sinceră a putut în cadrul unui podcast al Ilincăi Vandici. Prezentatoarea TV a vorbit deschis despre cumpenele din viața ei și despre cât de dificil i-a fost să treacă peste relațiile eșuate din trecut.

„Am regrete vizavi de mine ca femeie pentru că ar fi trebuit să mă respect mai mult pe mine, la un moment dat. N-am prea știut cum să gestionez relațiile cu bărbații din viața mea. Probabil că d-aia nici n-am avut noroc fabulos în prima parte a vieții în relațiile pe care le-am avut. N-am știut să mă apreciez pe mine.”, a mărturisit Gabriela Cristea.

Ce spune Gabriela Cristea despre mariajul cu Tavi Clonda?!

Vedeta a lăsat deoparte supărările și problemele din viața ei și acum trăiește o frumoasă poveste de iubire alături de Tavi Clonda. Soarele a ieșit pe strada brunetei, iar după mai multe încercări de a deveni mamă, a dat naștere a două fetițe superbe.

Bruneta a mărturisit că în perioada în care tratamentul, care o ajuta să devină mamă, nu dădea roade i-a zis lui Tavi Clonda că poate să aibă copii cu o altă femeie, căci nu are nimic împotrivă.

Prezentatoarea TV a vorbit despre mariajul cu Tavi Clonda spunând că are parte de o iubire sinceră și este extrem de fericită. „Relația cu Tavi a fost cea mai deschisă și cea mai cinstită din viața mea. Am avut și o discuție atunci, cu Tavi, și i-am spus: `Dacă vrei să ne despărțim, dacă tu crezi că ai putea să faci un copil cu o altă femeie nu o să am nimic împotrivă.` Eu am avut noroc cu el...sincer îți spun. Tavi e mai tânăr cu aproape cinci ani, față de mine, dar nu am simțit niciodată.”, a transmis Gabriela Cristea.

Citeste si: Cum scapi de herpesul bucal – simptome, cauze și opțiuni de tratament

Citeste si: EXCLUSIV: Mama Elodiei, lovitură pregătită pentru Cristian Cioacă, la o lună de la eliberarea sa: "În momentul în care a suprimat viața Elodiei, erau bani în cont, avea imobile"- stirilekanald.ro

Gabriela Cristea este o mamă împlinită. [Sursa foto: Facebook]

Vedeta nu este de acord cu reproșurile și cu scandalul după ce doi oameni pun punct unei relații. „Ce-i aia? Te iubești cu femeia aia...ai intimitate cu ea și după aia tu te apuci să o faci albie de porci? Păi, iartă-mă că-ți spun, dar te faci albie de porci pe tine. Eu am trăit chestia asta. Oamenii au tendința să judece fără să gândească. Scriu despre mine că sunt bătrână și mi-am tras un tinerel...Un bărbat adevărat te va respecta și te va aprecia pentru ceea ce ești tu cu adevărat. Recunosc că el este cel care întotdeauna împacă situația și eu sunt supărată. Te trezești într-o zi și zici: `Nu mai pot așa, nu mai pot!`”, a mărturisit bruneta.

Gabriela Cristea a trecut prin momente grele în viața amoroasă, dar și în cea financiară, așa că a ajuns chiar într-un impas și în privința credinței în Dumnezeu.

Citește și: Reacția lui Tavi Clonda după ce a văzut surpriza pe care i-a făcut-o soția lui, cu ocazia zilei de naștere! A făcut totul public, pe internet: „Ce credeți, mă?”

„Am avut un moment când m-am certat cu Dumnezeu. La mine a fost, tu știi, a fost o perioadă foarte lungă și foarte grea pentru mine. N-am avut o viață tocmai ușoară. Am avut o viață cu multe cumpene. Cu toate astea, am reușit să mă redresez și când spun că am avut multe cumpene ...am avut din toate punctele de vedere și personale, și financiare, și de carieră. N-aș fi fost o prim solistă a operei Române fabuloasă, dar aș fi fost o balerină bună. Nu m-au susținut deloc și atunci a trebuit să fac lucrurile pe furiș. Tavi este de o calmitate...Doamne, deci are răbdare și mă tolerează. Mă lasă să țip, să mă isterizez, să fac ca toate cele după îmi zice: `Hai, să te pup să te iubesc!`”, a completat Gabriela Cristea.

Citeste si: „Asta ne-a mai rămas. Mă culc cu el în gând, mă trezesc cu el. Când mă culc îl văd.” Un preot a susținut o slujbă, în locul în care Sebi a trecut la cele sfinte- kfetele.ro

Citeste si: Ziua 3 de război în Israel: Un român cu dublă cetățenie s-a stins din viață în atacurile din Israel. Peste 1.100 de oameni au murit- stirilekanald.ro

Citeste si: Lui Puya nu îi e rușine cu munca de jos. Rapperul s-a apucat de construit case: "Mie îmi place să lucrez eu, pun mâna și să fac"- radioimpuls.ro

Gabriela Cristea și Tavi Clonda sunt împreună de mai bine de 10 ani

Tavi Clonda și Gabriela Cristea sunt extrem de fericiți împreună, iar de când au devenit părinți viața lor este completă. Victoria și Iris au grijă ca cei doi părinți să zâmbească tot timpul.

Gabriela Cristea a vorbit despre mariajul cu Tavi. [Sursa foto: Facebook]

Prezentatoarea TV a trecut printr-un divorț greu, însă ulterior l-a cunoscut pe Tavi Clonda iar viața ei s-a schimbat radical. Deși există o diferență de vârstă, de aproximativ cinci ani, bruneta spune că acest lucru nu se simte deloc între ei. Tavi Clonda s-a născut pe 15 septembrie 1979 și are 44 de ani, iar Gabriela Cristea s-a născut pe 26 octombrie 1974 și are 49 de ani.

Citește și: Gabriela Cristea n-a mai închis un ochi toată noaptea după asta! A fost măcinată de regrete: „Din cauza gândurilor, am întors totul pe toată părțile”. Ce s-a întâmplat după prima zi de școală

Solistul a spus în repetate rânduri că această diferență de vârstă nu contează, deoarece el și soția sa au o mentalitate tânără. În cei zece ani de mariaj, cei doi îndrăgostiți au avut parte doar de două certuri serioase, în rest viața lor este una liniștită. Cuplul își expune viața zilnic pe rețelele de socializare. Tavi Clonda și soția sa le arată fanilor ultimele noutăți ce au loc în viața lor.