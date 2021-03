VIDEO Gafa incredibilă a Poliției Române! Mascații au descins la adresa greșită și au amențat două femei nevinovate: „Mi-au pus arma în piept”

In articol:

Pe 3 martie, mascații de la Serviciul de Acțiuni Speciale din cadrul Poliției Române au greșit adresa și au ajuns în curtea unor oameni total nevinonați. Forțele de ordine ar fi trebuit să descindă la casa din spate, cu nr. 26A, însă, dintr-o eroare aceștia au descins la locuința cu nr. 26.

O mamă și fiica ei au avut parte de șocul vieții. În jurul orei 05:00 s-au trezit cu mascații peste ele în casa, care le-au imobilizat folosind violență. Când și-au dat seama că sunt la adresa greșită, aceștia au plecat liniștiți, însă proprietara și fiica sa nu s-au lăsat și au fugit după ei cerând disperat explicații.

Mascații au descins la adresa greșită și au fost violenți cu propriatara și fiica ei: „Am brațele tumefiate, pline de echimoze”

Ambele vor să se facă dreptate!

Cei care ar fi trebuit să asigure ordinea au fost protagoniștii unui haos total. Nu doar că au ajuns la adresa greșită, dar le-au bruscat pe cele două femei, ba chiar la un moment dat le-ar fi amenințat cu pistolul! Când au realizat că sunt la locuința greșită, aceștia s-au retras către mașini, însă proprietara și fiica i-au filmat și le-au cerut explicații.

Unul dintre polițiști s-a recomanda ca fiind comisar-șef la Poliția Transporturi. Cecilia grecu, proprietara locuinței în care a avut loc intervenția mascaților, vrea să se facă dreptate în acest caz.

„Asa-zisii aparatori ai oamenilor de rand au gresit adresa. Eu am fost bruscata(...) Mi-au pus arma in piept, au vrut sa-mi impuste cainele. Sunt vanata pe maini, tineau de mine, voiau sa-mi impuste cainele in cap. Voiau sa plece fara sa-mi spuna de ce fac asta.

Nu sunt capabili sa gaseasca adresele. Vreau sa-i dau in judecata pentru ce mi-au facut. Le fac reclamatie. Vreau doar sa-si ceara scuze public, sa nu se mai intample asa ceva in tara asta si sa fie trasi la raspundere. Am bratele tumefiate, pline de echimoze", a declarat Cecilia Grecu, proprietara locuinței în care a avut loc descinderea eronată, pentru Ziare.com.

IGPR nu a comentat oficial și public acest eveniment, însă surse din interiorul Poliției Române spun că aceștia au încurcat numerele de la adresă. În loc să meargă la nr. 26A, ei au descins la nr. 26.

Mesajul fiicei pentru Poliția Română: „Sunt plătiți la greu din bani publici, dar nu sunt capabili”

Tânăra a suferit și un atac de panică, iar mama ei a sunat la 112, însă telefonul i-a fost închis. Aceasta a sunat, nu doar pentru a chema o amulanță, dar și pentru a reclama abuzul mascaților.

Ambele sunt nemulțumite profund de modul în car s-au comportat oamenii legii cu ele, acestea reclamând că au fost amenințate cu armele. Femeile vor să facă tot ce la stă în putință pentru a face instituția să plătească pentru tortura la care au fost supuse, mai ales că tot ele au fost scoase vinovate în această situație. Femeile au fost certate că nu au numărul imobilului scris pe poartă.

„Mascatii ne-au bruscat, ne-au amenintat cu armele lor, au vrut sa ne impuste cainele care ne pazeste (si pe noi: "va impuscam si pe dumneavoastra daca nu luati cainele"). Mascatii ne-au abuzat, ne-au traumatizat, apoi au plecat linistiti catre adresa corecta, certandu-ne aspru ca e vina noastra deoarece nu avem numarul imobilului scris pe poarta. Probabil asa au fost de vina si sarmanii ostatici de la Onesti. La fel si biata Alexandra de la Caracal si multi, multi altii.



Ma gandesc de ce sunt familiile altora si familia mea de vina pt faptul ca mascatii si Politia Romana sunt platiti la greu din banii publici, dar nu sunt capabili sa descinda la adresa corecta pentru a-si indeplini misiunile. Eu si mama mea ne dorim ca intreaga tara sa afle cum institutiile statului nu isi asuma nici o greseala, dar comit erori extrem de grave si abuzuri inimaginabile zilnic, provocand victime. Mentionez ca personalul de la 112 s-a comportat nedemn, ei sunt mereu grabiti si tot ce reclamam se pare ca e din vina noastra, iar pe ei ii cam deranjam", a scris fiica prorietarei pe Facebook.