Nelu Sandu Pop, este profesor de sport la Liceul Sportiv din Oradea

Nelu Sandu Pop este profesor de sport la Liceul Sportiv din Oradea. El a șocat opinia publică după ce a postat un filmuleț video pe pagina persoanlă de Facebook, în care îi incită pe elevi la încălcarea regulilor de protecție.

Profesorul a pus la cale în clasă o scenetă, în care i-a implicat și pe elevi. Și el, și copiii purtau măști ale unor personaje de benzi desenate. În imagini se vede cum profesorul îi încurajează pe elevi să nu poarte măștile de protecție.

„Bună ziua. Ne aflăm astăzi la oră. Nelu Pop mă numesc. Sunt profesor la Liceul Sportiv din Oradea și vreau să vă prezint cum arată o oră în condițiile de astăzi. În condițiile în care Guvernul ăsta ne obligă să purtăm măști și să fim ca niște animăluțe în țarc. Haideți să vedem cum arată animăluțele din jurul nostru care nu au voie să părăsească țarcul. Au doar 5 minute de pauză. Nu au voie să își dea măștile jos”, spune profesorul în înregistrarea publicată pe pagina de Facebook.

În descrierea imaginilor, el a scris: „Azi la oră, cu acordul elevilor, am ales aceasta formă de protest. JOS BOTNIȚA LA COPII !!!”

Profesorul a fost amendat

Inspectoratul Județean de Poliție Bihor a anunțat cu puțin timp în urmă că profesorul Nelu Sandu Pop a fost amendat miercuri cu suma de 2.500 de lei.

ISJ Bihor anunță o plângere penală pe numele profesorului de sport

Virgil Blage, inspectorul școlar general din județul Bihor, a declarat la Digi24 că a fost demarată cercetarea disciplinară a profesorului de sport, la nivelul instituției de învățământ.

„La nivelul inspectoratului școlar suntem în curs de redactare a documentelor pentru a depune o plângere penală pentru împiedicarea combaterii și prevenirii pandemiei. Este inacceptabil să se întâmple așa ceva, în condițiile în care întreaga țară este cuprinsă în efortul de a stopa pandemia”, a spus inspectorul școlar general din Bihor.

Reacția profesorului

În urmă cu puțin timp, profesorul Nelu Sandu Pop a reacționat pe Facebook și transmite celor care au fost revoltați de gestul său că își susține punctul de vedere în continuare.

„Da...., am avut parte de o dimineață deosebită...Vreau să vă anunț pe această cale că îmi susțin în continuare punctul de vedere, adică nu sunt de acord cu purtarea maștii în timpul orelor de curs. De ce ? Păi atâta timp cât elevii stau și socializează împreună înainte și după orele de curs fără mască pe gură, stau înghesuiți la poarta școlii să li se ia temperatura.... înainte de gard nu iau COVID ??? decât după gard, în sala de curs??? Nu am îndemnat nici un adolescent să nu poarte mască, nu am îndemnat pe nimeni să nu respecte legea.

Dar cum rămâne cu art.30 din Constituția României, articol care ne spune că avem dreptul de a ne exprima liberi, fără nici o constrângere. Dacă și libertatea de exprimare a opiniilor personale a ajuns o problemă reală pentru instituțiile statului, atunci ne întoarcem în comunism... Am pretenția că trăiesc intr-o țară Democrată, liberă, care își respectă cetățeii. Dacă ni se ia și dreptul la o exprimare liberă unde ajungem ???? Sclavi totali, supuși peste măsură???? Eu imi doresc pentru copiii mei să se poată exprima liber, îmi îndemn copiii să respecte legea, dar să-și cunoască și să lupte pentru drepturile lor”, a scris dascălul.