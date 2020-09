In articol:

Momentul în care un copil cu autism este împușcat de 11 ori de polițiști[Sursa foto: Captură YouTube]

Momentul cumplit în care un copil de 13 ani, care suferea de autism, împușcat de polițiști, a fost surprins chiar de oamenii legii. Mama copilului le-ar fi cerut acestora să o ajute să-l ducă pe minor la un spital de boli psihice. La momentul respectiv, puștiul avea un moment de furie, însă polițiștii au acționat total nepotrivit. Evenimentul a avut loc la începutul lunii, dar imaginile au fost publicate de autorități abia acum. În imaginile făcute publice de ofițerii din Salt Lake City se poate observa cum aceștia ajung la casa în care locuia copilul alături de mama sa, îl urmăresc pe băiat pe o alee și apoi țipă la el să se întindă cu fața la pământ. Tot pe filmare, se aud 11 focuri de armă. Minorul de 13 ani s-a prăbușit.

„Spune-i mamei că o iubesc. Nu mă simt bine”, spune copilul, după cum se poate auzi pe filmare.

Copilul cu autism a supraviețuit

Din fericire, copilul a supraviețuit, însă are oase rupte și organe lovite de gloanțe, potrivit avocatului familiei și este internat în continuare în spital, scrie The Guardian. Golda Barton este mama băiatului împușcat și le-a spus oamenilor legii că fiul ei are o armă și ar fi amenințat-o că îl va împușca pe unul dintre colegii de muncă ai femeii. Din cercetările efectuate de autorități, nu exista vreo dovadă că băiatul avea o armă letală asupra sa.

„Vede insigna și crede automat că îl veți ucide sau va trebui să se apere într-un fel. Se sperie”, le-a spus femeia polițiștilor.

Filmarea cu băiatul de 13 ani împușcat au fost făcute publice în baza unei ordonanțe pe care au emis-o autoritățile locale. Se pare că incidentul care putea să se transforme într-o tragedie a ridicat multe semne de întrebare cu privire la modul în care poliția abordează situațiile în care sunt implicate persoane cu probleme de sănătate mintală.

Totul a început când mama copilului a sunat la numărul pentru urgențe 911, spunând că fiul ei care suferă de autism are o criză. Femeia a cerut ajutorul oamenilor legii, iar la fața locului, după cum se poate observa în filmare, s-au deplasat doi ofițeri. Pe măsură ce ofițerii se apropie de casă, unul dintre ei spune că poate vedea mișcare în curtea din spate. Din imaginile publicate nu se poate vedea dacă copilul este înarmat, însă nici în raportul polițiștilor nu este specificat acest lucru.