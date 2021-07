VIDEO | Imagini de colecție cu Maria Ciobanu! I-au dat lacrimile în mijlocul invitaților, chiar înainte să înceapă melodia: "Nu știu dacă mai pot să cânt!" Ionuț Dolănescu a continuat atmosfera, alături de mama sa

Maria Ciobanu, înconjurată de marii artiști de muzică populară [Sursa foto: Facebook] 23:35, iul 29, 2021 Autor: Ioana Stan

In articol:

Maria Ciobanu, "Doamna muzicii populare românești", a emoționat invitații de la botezul primului nepot al artistei Steliana Sima. Din mijlocul lor a transmis un mesaj pentru români, care va rămâne în memoria tuturor celor care o iubesc pe Maria Ciobanu.

Maria Ciobanu a izbucnit în lacrimi: "Sunt cu lacrimi în ochi că am ajuns pe Pământul meu"

Maria Ciobanu, Constantin Enceanu și Steliana Sima[Sursa foto: Facebook]

Maria Ciobanu este prietenă bună cu Steliana Sima. De altfel, "ciocârlia muzicii populare românești", a propus-o pe Steliana Sima la Ansamblul Ciocârlia atunci când s-a pensionat.

Maria Ciobanu, Mariana Ionescu și Steliana Sima[Sursa foto: Facebook]

Venită special din America să-i fie alături bunei sale prietene Steliana Sima, Maria Ciobanu și Ionuț Dolănescu au emoționat invitații prin vorbe și cântec.

"Cred că mama a făcut cu drag acest efort să fie în mijlocul dumneavoastră, alături de iubita noastră Steliana Sima, colega și prietena noastră de suflet, la botezul primului nepoțel, Vladimir-Nicolae. Să-ți trăiască, Steliana, să te bucuri de el! Șă-i cântăm și la nuntă și s-o țină Dumnezeu în viață și pe mama mea, marea artistă Maria Ciobanu.", a spus Ionuț Dolănescu.

Maria Ciobanu și Mariana Ionescu Căpitănescu[Sursa foto: Facebook]

Maria Ciobanu a luat microfonul și înainte de a încerca să cânte, pentru că recunoaște că nu știe dacă mai poate, a transmis un mesaj plin de lacrimi și emoții.

"Mulțumesc, dragul mamei! Nu mă lăuda așa de tare...ești fiul meu și e normal să mă lauzi. Vreau să vă spun stimați invitați, stimați români, sunt cu lacrimile în ochi, că am ajuns pe Pământul meu.

Sunt foarte emoționată și mă bucur din toată inima că am fost alături de scumpa mea prietenă, pe care am propus-o la Ansamblul Ciocârlia cu ani în urmă, eram tânără și eu eram în prag de pensie. Și acum, uite că am venit să fiu alături de ea la botez, că la nuntă nu am putut să vin că eram în America. S-a întâmplat cu pandemia asta, Dumnezeu să ne salveze să nu mai avem de acum încolo nicio opreliște să ne bucurăm și să ne veselim. Cu toții să fim sănătoși, că cea mai mare avere a omului este sănătatea. Vă mulțumesc că m-ați susținut ani de zile și îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a mai dat zile să pot să ajung la botez la prietena mea. Dacă mă țin mintea și picioarele. Nu știu dacă mai pot să cânt că de doi ani nu am mai cântat.", este discursul emoționant ținut de Maria Ciobanu la botezul primului nepot al Stelianei Sima.

Maria Ciobanu, alături de colegii de breaslă[Sursa foto: Facebook]

Maria Ciobanu, "ciocârlia mucizii populare românești", moment de excepție la 83 de ani

După discurs, Ionuț Dolănescu a interpretat piesa "S-a vorbit mama cu tata", pe care o cântă alături de mama sa. Maria Ciobanu spune că nu știe dacă mai reușește să cânte că nu a mai făcut-o de doi ani, însă vocea sa este neschimbată și la 83 de ani.